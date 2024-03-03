В Одесі до дев'яти зросла кількість загиблих

Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів будинку, який напередодні зруйнував російський дрон. Наразі відомо про дев'ятеро загиблих, серед яких двоє дітей.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ в Одесі у суботу, 2 березня, зросла до дев'яти. Про це повідомили в неділю, 3 березня у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Її працівники продовжують розбір завалів, який тривав всю ніч.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер напередодні повідомляв про вісьмох загиблих.

"Трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок - 73 та 31 років, двох діточок - трирічного Марка та 4-місячного Тимофія", - написав Кіпер у Telegram. Також у завалах знайшли маму немовляти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нагадаємо, що під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. В Одеській області 3 березня оголосили траур.