Удар по Ржищеву на Київщині: загинули дев'ять людей (онлайн)

Рятувальники завершили роботи з розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею на Київщині після удару військ РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини чертверга, 23 березня.

++11:25++

РФ не полишає надії будь-що окупувати місто Бахмут на Донеччині, не враховуючи втрати ні особового складу, ні техніки, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, росіяни втрачають значні сили та видихаються. "Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - написав Сирський у Telegram.

Він додав, що українські військові перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але демонструють "надлюдську стійкість, мужність та хоробрість".

++11:10++

Майже в усіх регіонах України оголошений відбій повітряної тривоги. Загрозу удару з повітря залишається у Луганській області та в Криму.

++10:30++

Іспанія оголосила про приєднання до проєкту Європейського Союзу щодо спільної закупівлі боєприпасів. Проєкт, який просувається Європейським оборонним агентством і фінансується з Європейського фонду миру, дозволить державам-членам поповнити свої запаси боєприпасів і продовжити надавати військову підтримку Україні.

Раніше країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ).

++10:00++

Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет (МОК), не можуть бути арбітрами в політичних суперечках, заявив його президент Томас Бах (Thomas Bach), захищаючи плани МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді в Парижі в 2024 році, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Олімпійські ігри повинні бути "політично нейтральними, але не аполітичними", наголосивши, МОК усвідомлює, що його рішення мають політичні наслідки і їх слід враховувати. "Але ми не повинні припускатися помилки, підносячи себе до арбітрів в політичних суперечках, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою", - додав він.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК запровадив санкції щодо Росії і Білорусі, проте тепер організація під керівництвом Томаса Баха виступає за допуск атлетів під нейтральним прапором до участі у Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

++09:30++

Станом на 23 березня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1405 дітей. За інформацією ювенальних прокурорів, 465 дітей загинули та понад 940 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 125, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Зокрема, внаслідок влучання 22 березня безпілотника у гуртожиток у Ржищеві на Київщині загинув 17-річний хлопець. Внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Запоріжжі 22 березня поранень зазнали троє дітей віком 7, 8 та 9 років, повідомили в ОГПУ.

++09:10++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++08:30++

За минулу добу в Авдіївці на Донеччині внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинули дві людини. Ще четверо мешканців області зазнали поранень, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1426 людей, пораненнь зазнали 3253 людини. Ці дані наведені без урахування жертв в Марікполі та Волновасі - Точну кількість загиблих та поранених там встановити неможливо.

++07:45++

Місце влучання безпілотників у Ржищеві, 22 березня 2023 року Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Дев'ять людей загинули у Ржищеві на Київщині внаслідок атаки військ РФ безпілотниками вночі 22 березня, повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області. Раніше повідомлялося про те, що ще сім людей зазнали поранень.

Наразі рятувальники завершили роботи з розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею на Київщині. Внаслідок атаки безпілотниками були частково зруйновані четвертий та п'ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, сталася пожежа.

++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ продовжують вести наступальні дії на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбитли 83 атаки на східній ділянці фронту, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, війська РФ випустили 21 БпЛА типу "Шахед-136" з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронівбуло збито, Внаслідок цих ударів є загиблі і поранені серед цивільних громадян, повідомляють у гентштабі ЗСУ.

Також війська РФ здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України.

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу військ РФ, а також 12 ударів по районах зосередження російських віійськових та техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження військових РФ, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби, повідомляє генштаб ЗСУ.

Окрім того, за даними ГШ ЗСУ, Росія постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. "Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України", - йдеться у повідомленні.

За даними генштабу, за період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. "Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області", - повідомляють у генштабі ЗСУ.