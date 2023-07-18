  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСвіт

Міністри країн G20 не змогли узгодити підсумкову декларацію

Євгенія Наконечна
2 год. тому

На зустрічі в Індії члени Великої двадцятки не змогли дійти згоди щодо формулювань, які стосуються війни РФ проти України, тому не ухвалили спільну декларацію.

https://p.dw.com/p/4U5tz
Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман
Міністерка фінансів Індії Нірмала СітхараманФото: PUNIT PARANJPE/AFP

На зустрічі в Індії міністри фінансів країн Великої двадцятки (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію через війну РФ проти України. Замість цього, як і на попередніх міністерських зустрічах G20 цього року, країна, що головує в G20, Індія, опублікувала власний підсумок обговорень.

Читайте також: Зустріч G20 завершилась без декларації щодо війни РФ проти України

"Ми досі не знайшли спільної мови щодо російсько-української війни", - заявила міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман наприкінці дводенної зустрічі в Гандхінагарі в штаті Гуджарат у вівторок, 18 липня, цитує агенція dpa.

Як і на попередніх зустрічах, Китай підтримав Росію у блокуванні спільної декларації, в якій пропонувалось засудити війну Росії в Україні. Цього разу низка країн пропонувала G20 засудити вихід Росії з "зернової угоди", що умовжливлювала протягом остнннього року експорт зерна з України через Чорне море, заявила Сітхараман, зазначає dpa.

Індія, яка приймає G20, досі не засудила Росію за війну проти України. Навпаки, найбільша за чисельністю населення країна світу вважається разом з Китаєм найбільшим покупцем російської нафти.

Як Сергія Лаврова бойкотували на саміті G20

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський

Сирський: Швидкий контрнаступ - неможливий

Політика4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Одеський порт

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Економіка2 год. тому
Черга до продовольчого банку в Мюнхені

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Економіка10 год. тому
Грузія з 2008 року чекає на ПДЧ у НАТО

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Політика17 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Економіка17 липня 2023 р.
external

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Конфлікти17 липня 2023 р.01:45 хв.
external

Кримський міст після нічних вибухів

Кримський міст після нічних вибухів

Конфлікти17 липня 2023 р.00:55 хв.
На головну сторінку