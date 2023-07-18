Міністри країн G20 не змогли узгодити підсумкову декларацію

На зустрічі в Індії члени Великої двадцятки не змогли дійти згоди щодо формулювань, які стосуються війни РФ проти України, тому не ухвалили спільну декларацію.

На зустрічі в Індії міністри фінансів країн Великої двадцятки (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію через війну РФ проти України. Замість цього, як і на попередніх міністерських зустрічах G20 цього року, країна, що головує в G20, Індія, опублікувала власний підсумок обговорень.

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"Ми досі не знайшли спільної мови щодо російсько-української війни", - заявила міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман наприкінці дводенної зустрічі в Гандхінагарі в штаті Гуджарат у вівторок, 18 липня, цитує агенція dpa.

Як і на попередніх зустрічах, Китай підтримав Росію у блокуванні спільної декларації, в якій пропонувалось засудити війну Росії в Україні. Цього разу низка країн пропонувала G20 засудити вихід Росії з "зернової угоди", що умовжливлювала протягом остнннього року експорт зерна з України через Чорне море, заявила Сітхараман, зазначає dpa.

Індія, яка приймає G20, досі не засудила Росію за війну проти України. Навпаки, найбільша за чисельністю населення країна світу вважається разом з Китаєм найбільшим покупцем російської нафти.