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Учасники "Рамштайна" пообіцяли Києву довгострокову допомогу

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
19 вересня 2023 р.

Партнери України пообіцяли їй довгострокову допомогу й обговорили нове озброєння, яке Київ отримає найближчим часом.

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Глава Міноборони України Рустем Умєров (другий праворуч) уперше брав участь у засіданні "Рамштайна"
Глава Міноборони України Рустем Умєров (другий праворуч) уперше брав участь у засіданні "Рамштайна"Фото: AFP/Getty Images

П'ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") було присвячено підтримці України у створенні "надійних і боєздатних бойових сил у довгостроковій перспективі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 вересня, за підсумками засідання.

Високопоставлені політики і військові з 50 країн на зустрічі на авіабазі ВПС США "Рамштайн" в Німеччині серед іншого обговорили український контрнаступ, який, за словами Остіна, продовжує демонструвати "стійкий прогрес". "Мужні українські солдати проривають сильно укріплені рубежі" російської армії, а час "не на боці" президента Росії Володимира Путіна, підкреслив глава Пентагону.

Зі свого боку парламентська статс-секретарка у міноборони ФРН Сімтьє Меллер (Siemtje Möller) наголосила, що для ЗСУ найближчі місяці будуть "дуже важкими" через холодну погоду і початок сезону дощів. Вона повідомила, що Німеччина має намір до кінця поточного року підготувати 10 тисяч українських військовослужбовців. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в останній момент скасував участь у зустрічі, бо заразився коронавірусом. Напередодні він анонсував новий пакет військової допомоги Берліна Україні - на 400 мільйонів євро. Сімтьє Меллер під час засідання наголосила, що насамперед до цього пакета увійдуть боєприпаси, а також зимове обмундирування та електрогенератори.

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Уперше в засіданні "Рамштайна" брав участь новий міністр оборони України Рустем Умєров. Ллойд Остін подякував його попереднику Олексію Рєзнікову, звільненому на початку вересня, за "важку роботу і самовідданість" і "все, що він зробив для вільної України".

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Міністр оборони США оголосив, що незабаром в Україну прибудуть американські танки M1 Abrams. На початку нинішнього року Вашингтон пообіцяв передати Києву 31 танк. Високопоставлений військовий чиновник США в кулуарах зустрічі повідомив агентству AFP, що перша партія M1 Abrams буде відправлена в Україну "найближчими днями", а процес передачі завершиться протягом наступних кількох тижнів. Україна отримає танки разом із бронебійними боєприпасами калібру 120 мм зі збідненим ураном. Ллойд Остін також закликав союзників продовжити приділяти особливу увагу постачанню Україні систем ППО і ракет до них.

Чехія, Данія і Нідерланди заявили про нові поставки озброєнь Україні, зокрема 15 модернізованих танків Т-72ЕА радянського виробництва, а також бронетехніки, систем ППО і боєприпасів.

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