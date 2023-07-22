  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаІзраїль

Учасники маршу проти судової реформи дійшли до Єрусалима

Даниїл Сотников
19 хв. тому

Протестувальники проти судової реформи вийшли з Тель-Авіва в Єрусалим кілька днів тому, їхня колона розтягнулася на 70 кілометрів.

https://p.dw.com/p/4UGqo
Колона протестувальників проти судової реформи в Ізраїлі розтягнулася під час ходи на 70 кілометрів - від Тель-Авіва до Єрусалима.
Колона протестувальників проти судової реформи в Ізраїлі розтягнулася під час ходи на 70 кілометрів - від Тель-Авіва до Єрусалима.Фото: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

В Ізраїлі тисячі людей, які вийшли на протест проти реформи судової системи, підійшли до Єрусалима, повідомляє агентство Reuters в суботу, 22 липня.

Марш розпочався 20 липня в Тель-Авіві. Протестувальники збираються прийти в Єрусалим, аби влаштувати акцію протесту на площі перед парламентом країни (Кнессетом) напередодні недільних дебатів щодо судової реформи.

Колона протестувальників під час шляху розтягнулася на 70 кілометрів. Напередодні учасники маршу розбили табір на ніч у населеному пункті Шореш за 18 кілометрів від Єрусалима. 

Протести проти судової реформи тривають уже понад півроку

Протести проти оголошеної урядом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху судової реформи тривають в Ізраїлі з першої половини січня.

На думку критиків, влада прагне послабити повноваження Верховного суду (ВС), який звинувачує в надмірному втручанні в політику. Поправки до закону дадуть уряду більше повноважень при призначенні суддів, а парламент зможе скасовувати рішення ВС простою більшістю голосів. Противники ініціативи називають цей захід небезпечним для ізраїльської демократії.

Рабин Моше Асман про Зеленського і підтримку Ізраїлю

Пропустити розділ Топтема

Топтема

МЗС Польщі

Погрози Путіна: Польща мала "коротку" розмову з послом РФ

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика13 год. тому
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика21 липня 2023 р.
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку