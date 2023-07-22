Учасники маршу проти судової реформи дійшли до Єрусалима

Протестувальники проти судової реформи вийшли з Тель-Авіва в Єрусалим кілька днів тому, їхня колона розтягнулася на 70 кілометрів.

19 хв. тому 19 хв. тому

19 хв. тому 19 хв. тому

В Ізраїлі тисячі людей, які вийшли на протест проти реформи судової системи, підійшли до Єрусалима, повідомляє агентство Reuters в суботу, 22 липня.

Марш розпочався 20 липня в Тель-Авіві. Протестувальники збираються прийти в Єрусалим, аби влаштувати акцію протесту на площі перед парламентом країни (Кнессетом) напередодні недільних дебатів щодо судової реформи.

Колона протестувальників під час шляху розтягнулася на 70 кілометрів. Напередодні учасники маршу розбили табір на ніч у населеному пункті Шореш за 18 кілометрів від Єрусалима.

Протести проти судової реформи тривають уже понад півроку

Протести проти оголошеної урядом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху судової реформи тривають в Ізраїлі з першої половини січня.

На думку критиків, влада прагне послабити повноваження Верховного суду (ВС), який звинувачує в надмірному втручанні в політику. Поправки до закону дадуть уряду більше повноважень при призначенні суддів, а парламент зможе скасовувати рішення ВС простою більшістю голосів. Противники ініціативи називають цей захід небезпечним для ізраїльської демократії.