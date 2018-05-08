Uber повідомив про рекордні збитки в понад 5 мільярдів доларів

Американська компанія Uber, яка надає послуги із пасажирських перевезень та доставки їжі, прозвітувала про 5,2 мільярда доларів збитків у другому кварталі 2019 фінансового року. Це найвищі квартальні збитки, які заснована 2009 року компанія мала в своїй історії. У компанії такі цифри пояснюють, зокрема, виходом на фондову біржу в Нью-Йорку в травні. Утім, передусім збиткам посприяла практика компанії робити виплати співробітникам своїми акціями. Із цією практикою пов'язують 3,9 мільярда доларів збитків, зазначає інформагенція dpa.

У порівнянні з минулорічними показниками оборот компанії за другий квартал цього фінансового року зріс на 14 відсотків до близько 3,2 мільярда доларів. Тоді як ще за результатами першого кварталу цей показник був на рівні 20 відсотків. Зниження рівня зростання обороту пов'язують зі спеціальними бонусними виплатами, які компанія надала своїм водіям після виходу на біржу.

Водночас оборот компанії від сервісу з доставки їжі Uber Eats показав значне зростання. У порівнянні з минулорічними показниками другого кварталу фінансового року цей показник зріс на 72 відсотки до 595 мільйонів доларів.

Найбільшим ринком для Uber продовжує залишатися Північна Америка, оборот у США і Канаді зріс на 19 відсотків до приблизно 1,78 мільярда доларів.

У країнах Європи, Близького Сходу та Африки оборот виріс на 22 відсотки до 502 мільйонів доларів. Тим часом у Латинській Америці він скоротився майже на чверть до 417 мільйонів доларів.

Водночас протягом трьох місяців кількість користувачів Uber зросла з 93 до 99 мільйонів осіб.