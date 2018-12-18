Uber має сплатити 400 тисяч євро штрафу у Франції

Американський сервіс таксі-перевезень Uber має сплатити у Франції штраф у розмірі 400 тисяч євро, інформує агенція AFP. Підставою накладення штрафу стала масштабна крадіжка хакерами даних користувачів сервісу Uber. Перевізнику закидають "недостатній захист" даних своїх клієнтів. За повідомленням французького відомства з захисту даних, у Франції крадіжка персональної інформації торкнулася 1,4 мільйона клієнтів Uber.

Восени 2016 роки хакери захопили дані понад 57 мільйонів клієнтів та водіїв Uber по всьому світу. Паризьке відомство з захисту даних переконане, що хакерській атаці і крадіжці інформації можна було запобігти "певними базовими заходами безпеки". При цьому повідомляється, що Uber майже рік приховував інформацію про хакерську атаку.

У вересні цього року у США перевізнику вже виставили штраф у 148 мільйонів доларів, а в листопаді, за цією ж справою, Uber оштрафували на мільйон євро Великобританія і Нідерланди.