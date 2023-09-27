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Рішення УЄФА: Україна бойкотуватиме турніри з росіянами

Олександр Куницький
27 вересня 2023 р.

Допуск до змагань футбольних команд із РФ у віковій категорії до 17 років толерує агресивну політику РФ, і Україна бойкотуватиме такі турніри, зазначили в УАФ. В УЄФА вважають, що не слід карати дітей "за дії дорослих".

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Україна закликала бойкотувати матчі за участі команд із РФ
Україна закликала бойкотувати матчі за участі команд із РФФото: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії до 17 років. Як повідомила пресслужба УАФ ввечері вівторка, 26 вересня, українські команди бойкотуватимуть турніри, в яких братимуть участь російські спортсмени.

Також Україна закликала асоціації інших країн бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску. "УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій", - йдеться в повідомленні.

В УАФ також наголосили, що "ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Російська Федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику".

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УЄФА: "Діти не повинні бути покарані за дії дорослих"

Напередодні виконавчий комітет УЄФА вирішив допустити у поточному сезоні до міжнародних турнірів молодіжні збірні РФ у віковій категорії до 17 років. Втім, передбчено, що усі матчі російських команд проводитимуться без прапора РФ, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії.

В УЄФА наголосили, що "діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих", а футбол "ніколи не повинен припиняти нести послання про мир та надію". Як заявив президент УЄФА Александер Чеферін, заборона російським неповнолітнім спортсменам виступати ну змаганнях є "прямою дискримінацією".

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Водночас в УЄФА засудили війну Росії проти України та підтвердили, що відсторонення від усіх інших команд РФ (клубів і національних збірних) залишатиметься в силі до завершення війни.

Тим часом, незважаючи на рішення УЄФА, Федерація футболу Англії вже повідомила про бойкот матчів за участю росіян, пише  британське видання The Times.

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