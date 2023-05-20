У ЗСУ заперечили заяви Пригожина про взяття Бахмута

Російським силам досі не вдалося взяти цілком під свій контроль місто Бахмут, запевняють у ЗСУ. Раніше про повне захоплення Бахмута заявляв голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Українські військові заперечили, що російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" взяла під повний контроль майже повністю знищене місто Бахмут в Донецькій області, і заявили, що українські війська й надалі ведуть там бойові дії.

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", - заявив у суботу, 20 квітня, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.

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Пригожин заявляв про повне захоплення міста

Раніше цього дня керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його сили взяли місто під повний контроль. "Сьогодні ... повністю було взято Бахмут", - сказав Пригожин, чию заяву поширила його пресслужба.

Нагадаємо, напередодні у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значущих успіхів в районі Бахмута під час контратаки 18 травня.

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Також британська військова розвідка припустила в своєму актуальному зведенні, що "дуже ймовірно", що Росія розгорнула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку після тактичних успіхів української армії на флангах міста. У зведенні сказано, що це свідчить про "значну рішучість російського командування".

"Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить йому заявити про певний успіх у конфлікті", - йдеться в повідомленні британської військової розвідки, опублікованому в Twitter-акаунті міноборони Великобританії.

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Сам Пригожин визнав раніше, що Бахмут не мав стратегічного значення, але набув величезного символічного значення для обох сторін через украй високу інтенсивність бойових дій і масштаб втрат.