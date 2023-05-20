У ЗСУ заперечили заяви Пригожина про взяття Бахмута
Валерій Сааков
11 хв. тому
Російським силам досі не вдалося взяти цілком під свій контроль місто Бахмут, запевняють у ЗСУ. Раніше про повне захоплення Бахмута заявляв голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
https://p.dw.com/p/4Rbuz
Реклама
Українські військові заперечили, що російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" взяла під повний контроль майже повністю знищене місто Бахмут в Донецькій області, і заявили, що українські війська й надалі ведуть там бойові дії.
"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", - заявив у суботу, 20 квітня, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.
Раніше цього дня керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його сили взяли місто під повний контроль. "Сьогодні ... повністю було взято Бахмут", - сказав Пригожин, чию заяву поширила його пресслужба.
Також британська військова розвідка припустила в своєму актуальному зведенні, що "дуже ймовірно", що Росія розгорнула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку після тактичних успіхів української армії на флангах міста. У зведенні сказано, що це свідчить про "значну рішучість російського командування".
"Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить йому заявити про певний успіх у конфлікті", - йдеться в повідомленні британської військової розвідки, опублікованому в Twitter-акаунті міноборони Великобританії.