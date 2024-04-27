У ЗСУ заперечили відвід з передової танків Abrams через БпЛА

Не збираємося ховати від ворога те, що примушує ховатися його самого, заявила 47-ма ОМБр, назвавши матеріал Associated Press про зміну тактики через російські безпілотники фейком.

47-а окрема механізована бригада (ОМБр) назвала в суботу, 27 квітня, фейком інформацію американського агентства Associated Press про те, що Збройні сили України (ЗСУ) відвели від лінії фронту на периферію надані їм США танки Abrams через загрозу російських безпілотників (БпЛА).

"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше - залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - йдеться у повідомленні.

При цьому в 47-й ОМБр наголосили, що не будуть коментувати публічно "з якою метою, куди і що перекидають ЗСУ".

AP: США обговорюють з Україною зміну тактики

Associated Press поширило напередодні відповідну інформацію з посиланням на віцеголову Об'єднаного комітету начальників штабів, адмірала Військово-морських сил США Крістофера Греді, а також двох неназваних американських військових чиновників.

За їхніми даними, Україні дедалі складніше використовувати "Абрамси" через російські дрони. "Якщо задуматися про те, як розвивалися бойові дії, то масована бронетехніка в умовах повсюдного поширення БпЛА може опинитися під загрозою", - сказав Греді. За його словами, США зараз обговорюють з Україною зміну тактики.

США погодилися відправити в Україну 31 танк Abrams , кожен з яких коштує 10 мільйонів доларів, у січні 2023 року з метою прориву російського фронту. За даними The New York Times, за останні два місяці п'ять з цих танків були знищені російськими окупантами.

"Боротьба дронів в Україні, яка трансформує сучасну війну, почала завдавати смертельних ударів по одному з найпотужніших символів американської військової могутності - танку - і загрожує переписати те, як він буде використовуватись в майбутніх конфліктах", - писало видання минулого тижня.