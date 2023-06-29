У ЗСУ закликали жителів прикордоння Сумщини евакуюватися

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися через регулярні обстріли з боку РФ. Про це повідомляє у четвер, 29 червня, Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Прикордоння Сумщини потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів. Абсолютну більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи. Писарівка, Білопілля, Юнаківка та інші - назви цих населених пунктів з прикрою періодичністю з’являються у щоденних зведеннях", - йдеться у повідомленні.

За словами Наєва, РФ майже щодня "з незрозумілою наполегливістю" обстрілює територію Сумщини - б'є по приватних будинках та цивільних установах з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та завдає ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами.

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Генерал-лейтенант повідомив, що Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. "Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих жителів терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати", - наголосив Наєв.

Водночас він зауважив, що військовослужбовці Сил оборони України надійно утримують свої позиції, а влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. "Для цього є все. Закликаю всіх: будь-ласка, виїжджайте, для того щоб зберегти своє життя", - наголосив Наєв.

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Нагадаємо, за даними генштабу, протягом минулої доби РФ завдала два ракетних та 50 авіаційних ударів, а також здійснила 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.