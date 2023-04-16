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Зокрема війська РФ застосовують й С-300Фото: Sergei Savostyanov/ITAR/TASS/imago
КонфліктиУкраїна

У ЗСУ пояснили зміну географії ракетних ударів з боку РФ

Валерій Сааков
43 хв. тому

Зараз армія РФ передовсім атакує південні, північні та східні області України - ті регіони, куди "може дістати", заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив нинішню зміну географії ракетних обстрілів з боку РФ території України. Про це він розповів у неділю, 16 квітня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, восени та взимку війська РФ застосовували практично весь свій стратегічний арсенал крилатих ракет, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури України. Зараз російська армія передовсім атакує південні, північні та східні області України - "куди може дістати", зазначив Ігнат.

Так, війська РФ використовують авіацію, артилерію, ракети, керовані авіаційні бомби та інше озброєння, зазначив Ігнат. Зокрема вони застосовують й ракети до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300.

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Скільки ще ракет С-300 є у РФ

Говорячи про ймовірну кількість наявних у Росії ракет С-300, Ігнат вказав на оприлюднену кілька місяців тому ГУР і міноборони України інформацію, згідно з якою в РФ було близько семи тисяч таких ракет. Утім він зазначив, що не відомо скільки їх тепер, а також у якому стані ті ракети, які ще лишилися, адже ніхто достеменно не знає, в яких умовах вони зберігалися. "Не можна сказати, скільки є боєготових (ракет С-300. - Ред.)", - наголосив Ігнат.

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Також Ігнат нагадав, що "неодноразово бачили при застосуванні С-300, що їх знаходили на території Росії", оскільки "вони не долітали". Водночас речник Повітряних сил наголосив, що Росія є виробником ракет С-300 і новішої модифікації С-400.

Виробництво ракет Х-50

За його словами, нещодавно також з'явилися дані про те, що РФ вирішила відновити виробництво крилатих ракет Х-50. Така ракета є модифікацію крилатої ракети Х-101, оскільки, ймовірно, Х-50 дешевше виробляти, хоч вона є "ідентичною за тактико-технічними характеристиками".

Утім, на переконання речника Повітряних сил, така ракета "не буде проблемою для того, щоб її збити наявними засобами протиповітряної оборони" України.

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