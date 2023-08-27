У ЗСУ назвали імена трьох загиблих пілотів на Житомирщині

У ПС ЗСУ офіційно назвали імена загиблих льотчиків у авіакатастрофі над Житомирською областю - В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков.

У Збройних силах України офіційно оприлюднили імена загиблих у авіатрощі над Житомирщиною трьох українських льотчиків. Це майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков, йдеться у повідомлення на Facebook-акаунті "Бригада тактичної авіації м. Василькова".

Бойові пілоти служили у 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ. Під час повномасштабної агресії РФ кожен з них був залучений до виконання повітряних операцій, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках, розповіли у бригаді.

Зіткнення двох літаків L-39 сталося 25 серпня в небі поблизу Житомира. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Співчуття загиблим у суботу висловив президент України Володимир Зеленський. "Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано", - повідомляв він у відеозверненні.

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Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них. Профільні фахівці готують діагностику "чорних ящиків".