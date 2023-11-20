У ЗСУ на фронті служать майже 5000 тисяч жінок

Загалом у лавах ЗСУ налічується понад 62 тисячі жінок, з яких близько п'яти тисяч - на фронті, повідомив Military Media Center.

Нині у лавах Збройних сил України (ЗСУ) налічується 62062 жінок-військовослужбовиць, що становить 7,3 відсотка від загальної чисельності особового складу ЗСУ. Такі дані оприлюднив у понеділок, 20 листопада, Military Media Center.

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"Якщо у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49926 осіб, із них військовослужбовців - 16557 осіб, то станом на жовтень 2023 року (за даними Кадрового центру ЗСУ) кількість жінок у ЗСУ зросла до 62062 осіб, із них військовослужбовців - 43479 осіб", - ідеться в повідомленні в Telegram-каналі Military Media Center.

Найбільше жінок на полі бою в "новітній світовій історії"

Згідно з оприлюдненою статистикою, з-поміж жінок військовослужбовиць - 43479 осіб або 5,3 відсотка від загально складу. Зокрема: офіцерський склад - 7709 (6,6 відсотка); сержантсько-старшинський склад - 11732 (6,6 відсотка); солдати - 22704 (4,4 відсотка); курсанти - 1334 (18,1 відсотка); цивільний персонал - 18583 особи (48,2 відсотка).

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На керівних посадах перебувають 5160 військовослужбовиць, зокрема, 2890 офіцерок і 2270 сержанток.

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Повідомляється, що нині близько 5000 військовослужбовиць виконують завдання в районі проведення бойових дій. Тож за словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, наразі на полі бою в Україні "ми маємо найбільшу кількість жінок у новітній світовій історії". Кількість військовослужбовців-жінок, яким встановлено статус учасника бойових дій, становить 13487 осіб, йдеться в повідомленні.