У Зеленського відреагували на рішення Конституційного суду щодо НАБУ

Офіс президента України прокоментував рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Бюро.

"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника", - йдеться у повідомленні ОПУ, оприлюдненому у суботу, 29 серпня.

У пресслужбі президента зазначили, що "беруть до відома" рішення КС щодо Ситника і наголосили, що його ухвалення є "цілковито компетенцією Конституційного Суду".

Напередодні Конституційний суд України ухвалив рішення про те, що призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України у 2015 році було неконституційним. Як повідомлялося, конституційне подання скерував до КС 51 народний депутат у травні 2020 року. Скан подання оприлюднив у соцмережах народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

У НАБУ назвали це рішення КС щодо Артема Ситника політично вмотивованим і зауважили, що воно не є підставою для автоматичного звільнення Ситника.