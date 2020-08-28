 У Зеленського відреагували на рішення Конституційного суду щодо НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

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Новини

У Зеленського відреагували на рішення Конституційного суду щодо НАБУ

В Офісі президента України заявили про утворення "колізії щодо можливої втрати повноважень директором" НАБУ після того, як Конституційний суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Бюро.

В Офісі президента України заявили про утворення колізії щодо можливої втрати повноважень директором НАБУ

В Офісі президента України заявили про "утворення колізії щодо можливої втрати повноважень директором" НАБУ

Офіс президента України прокоментував рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Бюро.

"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника", - йдеться у повідомленні ОПУ, оприлюдненому у суботу, 29 серпня.

У пресслужбі президента зазначили, що "беруть до відома" рішення КС щодо Ситника і наголосили, що його ухвалення є "цілковито компетенцією Конституційного Суду".

Напередодні Конституційний суд України ухвалив рішення про те, що призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України у 2015 році було неконституційним. Як повідомлялося, конституційне подання скерував до КС 51 народний депутат у травні 2020 року. Скан подання оприлюднив у соцмережах народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

У НАБУ назвали це рішення КС щодо Артема Ситника політично вмотивованим і зауважили, що воно не є підставою для автоматичного звільнення Ситника

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