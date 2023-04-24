У Зеленського заперечили підготовку удару по Москві

У Києві підходять до війни "із залізною математичною логікою", а не марять одноразовими акціями, як-от ударити по Москві, про що писали журналісти WP, запевнив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив будь-які плани Києва щодо удару по Москві в річницю війни, про що писало раніше американське видання The Washington Post (WP). Відповідний коментар з критикою змісту публікації Подоляк оприлюднив у понеділок, 24 квітня, в соціальній мережі Twitter.

Американським журналістам, які написали про наміри Києва вдарити по Москві, Подоляк закинув, що ті повідомляють "конспірологічно", а також "без деталей і без логіки". Щодо ймовірних намірів українського керівництва обстріляти Москву в річницю війни Подоляк запитав: "А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї?"

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На думку українського посадовця, такі публікації "виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю".

Подоляк: Потрібні головні складові успішних контрнаступальних операцій

Натомість український чиновник запевнив, що "Україна взагалі інакше все бачить", а українське військово-політичне керівництво підходить до війни "із залізною математичною логікою". "Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат", - пояснив Подоляк.

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Нагадаємо, раніше американське видання WP повідомило з посиланням на таємні документи американських спецслужб, що Україна готувалася завдати удару по Москві в річницю війни, але Вашингтон переконав Київ не робити цього.