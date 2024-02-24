У збитому літаку А-50 загинули 10 окупантів - ЗМІ

Джерела "Укрінформу" стверджують, що весь екіпаж збитого вчора російського літака А-50У загинув. За даними "Української правди", в ньому було 10 окупантів - п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант.

Весь екіпаж збитого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У загинув, пише державне інформаційне агентство "Укрінформ " у суботу, 24 лютого, з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України.

"Увесь екіпаж А-50 загинув", - сказав співрозмовник видання.

За даними джерел "Української правди " у розвідці, в літаку було 10 окупантів - п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант. Видання називає їх поіменно та додає, що на землі жертв від падіння літака не було.

У Росії залишилось сім А-50 - Ігнат

За даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), у Росії залишилося сім літаків А-50.

"З них не всі робочі, не всі модернізовані. Тому там на пальцях однієї руки", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, Сили оборони України збили А-50 14 січня і 23 лютого, а 21 лютогозбили сьомий за п'ять днів російський винищувач Су. Втім, за підрахунками розвідки, армія РФ має ще близько 300 бойових літаків, які може використовувати проти України.