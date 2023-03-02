У Запоріжжі ракета зруйнувала будинок: є жертви

Російські військові завдали у ніч на четвер, 2 березня, ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого є загиблі.

Як повідомляє ДСНС України, зруйнований один під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. З-під завалів вилучили тіла двох людей. "Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду", - йдеться у повідомленні. Рятувальна операція триває.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв опублікував фото удару, зазначивши, що будинок майже повністю зруйнований, під завалами залишаються люди.

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