У Запоріжжі обстріляли цивільні об'єкти

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 16 березня (час київський)

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У генштабі Збройних Сил України зранку у середу повідомили, що, за його даними, втрати особового складу російських військ під час війни в України зросли до 13 800 осіб убитими. За попередню добу, 15 березня, втрати армії РФ зросли на 300 осіб, повідомили на офіційній сторінці генштабу в Facebook. При цьому зазначається, що армія РФ втратила від початку війни 430 танків, 1375 бойових броньованих машин, 190 артилерійських систем, 43 засоби протиповітряної оборони, 819 одиниць автомобільної техніки. Також від початку повномасштабного російського вторгнення росіяни втратили 70 реактивних систем залпового вогню, 84 літаки, 108 вертольотів, 3 кораблі, 60 цистерн з паливом, 11 безпілотників. У генштабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнено високою інтенсивністю бойових дій.

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Кореспонденти агентства AFP повідомляють про потужні вибухи у західній частині Києва. За словами журналістів, російські військові знову обстріляли кілька житлових будинків, над якими піднялися стовпи чорного диму.

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У середу, 16 березня, в Запоріжжі на залізничному вокзалі пролунав вибух. По це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, цивільні об'єкти умісті вперше з початку війни піддалися бомбардуванню. "Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", - написав він.

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Після війни на розмінування території України знадобиться кілька років. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Укрінформ.

Монастирський уточнив, що він уже звертається до своїх колег-міністрів з тим, щоб вони готували фахівців і техніку з усього світу, щоб допомогти Україні з розмінуванням. "Колеги готують зараз вже таку допомогу - масштабний десант з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період", - наголосив міністр.

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У Шевченківському районі Києва внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверхівку стався обвал будинку на 12-му та технічному поверхах також частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.

Проводяться аварійно-рятувальні заходи. За попередньою інформацією, евакуйовано 37 осіб, з яких двоє постраждали, повідомляє управління ДСНС у Києві.

++07.22++

На окремих напрямках українські військові перейшли в контрнаступ, йдеться у зведенні Генштабу України зранку у середу, 16 березня.

"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети". Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів", - розповіли ввійськові.

У той же час, російські війська продовжують ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст, звітують у Генштабі. "Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони", стверджують військові.

++07.00++

Російські кораблі в ніч на середу здійснили ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині поблизу села Тузла, спроб висадки десанту не було. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що посередницькі зусилля ексканцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) провалилися. "Для України подальші переговори Шредера безглузді. Сумно бачити, що все пішло не так", - сказав дипломат агенції dpa. 9 березня Шредер вилетів зі Стамбула до Москви, де наступного дня, за інформацією dpa, провів розмову з президентом Росії Путіним. Через три дні Шредер особисто поінформував українського посередника про перебіг переговорів у Москві, але результати, за словами Мельника, "виявилися абсолютно марними". "Дуже шкода, що ця можливість була втрачена", - сказав Мельник.

++06.20++

З початку війни Росії проти України в німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія зареєстровано 121 злочин, який має до неї відношення. Ідеться про "образи, погрози та пошкодження майна, а також розпалювання ворожнечі, учинені з обох боків", повідомив міністр внутрішніх справ землі Герберт Ройль (Herbert Reuel). Жінка-утікачка від війни з України була згвалтована у Дюссельдорфі, підозрювані затримані. В Ессені помальована російська православна церква. В Дюссельфорфі пошкоджений автомобіль з українськими номерами. Водій-далекобійник з Росії в Гельзенкірехні повідомив про чотирьох українців, які порізали шини його вантажівки. Водій-далекобійник зх України в Дортмунді повідомив DW про нанесення йому тілескних ушкоджень кількома російськомовними громадянами.

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Турецький міністр закордонних справ проведе зустрічі в Москві задля посередництва у мирному врегулюванні. У четвер Мевлют Чавушоглу відлетитть до Києва, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, і продовжить турецькі зусилля щодо досягнення між Києвом і Москвою режиму припинення вогню.

++05.10++

Ті західні підприєимства, які продовжують бізнес у чи з Росією, перебувають під масованим тиском, пояснюють експерти. "Підприємства повинні мати виняткову аргументацію для пояснення свого бізнесу в Росії, - сказав Мартін Фасснахт з WHU Дюссельдорфа. - Інакше їм загрожує суттєвий і тривалий удар по іміджу".

++04.47++

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що конфлікт в Україні може докорінно змінити світовий економічний та геополітичний порядок. Крім таких короткострокових наслідків, як зростання інфляції в умовах уповільнення економічного зростання, можливі й довгострокові наслідки, якщо "торгівля енергоносіями переміститься, ланцюжки поставок зміняться, платіжні мережі розпадуться, а країни переосмислять свої валютні резерви", дійшли висновку аналітики МВФ.

++04.12++

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка вимагає провести розслідування щодо російського президента Путіна та його режиму за воєнні злочини, пов'язаніі зі вторгненням в Україну. У документі вказується, що Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини та злочини проти людяності", що вчиняються російськими збройними силами під керівництвом Путіна, і закликає міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо президента РФ, членів її Ради безпеки та військових керівників щодо можливих воєнних злочинів.

++03.27++

За даними Офісу українського президента, протягом вівторка з міст, обложених російськими військами, евакуйовано близько 29 тисяч громадян. Раніше повідомлялось, що тільки з Маріуполя могли вийти 20 тисяч людей. 300 тисяч перебувають в місті - без води, електроенергії та поставок продуктів.

++03.00++

Адміністрація США виділить ще 186 мільйонів доларів як гуманітарну допомогу для біженців з України. У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться, що додаткова гуманітарна допомога для біженців у сусідніх з Україною країнах спрямована на забезпечення продовольством, безпечною питною водою, захистом, доступним житлом та невідкладною медичною допомогою. "Це фінансування також допоможе жертвам цього конфлікту підтримувати контакти з членами сім'ї, які були розлучені, та сприяти возз'єднанню сімей, коли це можливо", - зазначив глава Держдепу США. За його словами, з початку війни США вже надали Україні та сусіднім країнам гуманітарну допомогу на суму близько 293 мільйонів доларів.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції на переговорах з Росією звучать вже більш реалістично, проте ще потрібен час, щоб досягти рішень на користь України. Зеленський наголосив, що це "складно, але важливо": "Бо будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі продовжуються".

++01.47++

Російська армія, котра бере участь у воєнних діях на території України, втратила до 40 відсотків підрозділів. "Триває наступальна операція проти України. Завдання з розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противник не виконав. Водночас окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", - повідомив генштаб збройних сил України у Facebook.

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За даними української влади, з початку війни російські війська знищили в Україні вже 3,5 тисячі об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі 230 об'єктів транспортної інфраструктури, 72 навчальні заклади. 165 об'єктів життєзабезпечення населення, як от електропідстанції та газопроводи - повністю або частково зруйновані, заявив міністр внутрішніх справ країни Денис Монастирський. За його словами, зруйновано 2700 житлових будинків, і ця цифра постійно зростає.

++01.27++

Польща пропонує направити в Україну миротворчу місію. Таку заяву за результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським зробив віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. "Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ", - зазначив Качинський на пресконференції.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький упевнений, що в разі втрати України Європа "вже ніколи не буде колишньою". "Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде колишньою. Європа без України більше не буде Європою. Швидше це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну й амбітну Європу", - написав він у своєму твіттері.

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США планують надати Україні пакет військової допомоги у розмірі один мільярд доларів, пише The Wall Street Journal. За даними газети, президент Джо Байден оголосить про допомогу у середу.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Україну залишили вже понад три мільйони людей. До війни населення становило близько 44 мільйонів жителів.

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