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У залізничній катастрофі в Польщі постраждали 22 людини

Максим Сидоржевський | Катерина Вєнкіна
3 год. тому

Вантажівка на переїзді намагалася перетнути залізничні колії перед потягом, що й спричинило аварію. 22 людини зазнали поранень.

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Польська поліція, фото з архіву
Польська поліція, фото з архівуФото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Унаслідок зіткнення потяга з вантажним автомобілем у Мазовецькому воєводстві на сході Польщі постраждали 22 людини. Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомив телеканал Polsat News.

За його даними, чотирьох людей доправили в лікарню. Одного з постраждалих довелося транспортувати за допомогою гелікоптера Air Rescue, інших відвезли на машинах швидкої допомоги.

Загалом у рятувальній операції брали участь 45 пожежників та одинадцять пожежних розрахунків.

Як уточнила газета Wiadomości, причиною аварії стало те, що вантажівка на переїзді намагалася перетнути залізничні колії перед потягом.

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