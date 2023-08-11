У залізничній катастрофі в Польщі постраждали 22 людини

Вантажівка на переїзді намагалася перетнути залізничні колії перед потягом, що й спричинило аварію. 22 людини зазнали поранень.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Унаслідок зіткнення потяга з вантажним автомобілем у Мазовецькому воєводстві на сході Польщі постраждали 22 людини. Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомив телеканал Polsat News.

За його даними, чотирьох людей доправили в лікарню. Одного з постраждалих довелося транспортувати за допомогою гелікоптера Air Rescue, інших відвезли на машинах швидкої допомоги.

Загалом у рятувальній операції брали участь 45 пожежників та одинадцять пожежних розрахунків.

Як уточнила газета Wiadomości, причиною аварії стало те, що вантажівка на переїзді намагалася перетнути залізничні колії перед потягом.