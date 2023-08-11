КатастрофиПольща
У залізничній катастрофі в Польщі постраждали 22 людини
3 год. тому
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Унаслідок зіткнення потяга з вантажним автомобілем у Мазовецькому воєводстві на сході Польщі постраждали 22 людини. Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомив телеканал Polsat News.
За його даними, чотирьох людей доправили в лікарню. Одного з постраждалих довелося транспортувати за допомогою гелікоптера Air Rescue, інших відвезли на машинах швидкої допомоги.
Загалом у рятувальній операції брали участь 45 пожежників та одинадцять пожежних розрахунків.
Як уточнила газета Wiadomości, причиною аварії стало те, що вантажівка на переїзді намагалася перетнути залізничні колії перед потягом.