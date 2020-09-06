У ЄС засуджують викрадення представників опозиції в Білорусі

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель різко засудив викрадення представників опозиції в Білорусі. Відповідну заяву головний дипломат Євросоюзу написав у понеділок, 7 вересня, в соціальній мережі Twitter.

"Свавільні арешти і викрадення людей з політичних мотивів в Білорусі, в тому числі жорсткі дії сьогодні вранці проти Андрія Єгорова, Ірини Сухій і Марії Колесникової, неприпустимі", - написав глава дипломатії ЄС. "Органи влади мусять припинити залякувати громадян і порушувати власні закони й міжнародні зобов'язання", - додав Боррель.

Читайте також: Протести в Білорусі: на вулиці Мінська вийшли більше ста тисяч людей

Раніше цього дня речник Європейської Комісії (ЄК) Петер Стано так само назвав "неприпустимими" дії влади Білорусі. Крім того, Стано висловив сподівання, що Євросоюз зможе вже "дуже скоро" запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства силовиків проти демонстрантів. Утім, це станеться лише після того, як буде готовий повний список таких осіб, додав він, передає інформагенція AFP.

Читайте також: Хороводи й жорсткі затримання: протестні вихідні у Білорусі

Напередодні у Мінську пройшов Марш єдності. Під час нього силовики затримали щонайменше 633 учасників мирного протесту. Також силовики застосували газ проти протестувальників. Акції протесту відбулися не лише в Мінську, а й у різних регіонах країни.

Читайте також: Боррель: Країни ЄС досягли згоди щодо санкцій проти Білорусі

Як повідомлялося, раніше в понеділок стало відомо про викрадення в Мінську опозиціонерки Марії Колесникової. Також у понеділок зник виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський

