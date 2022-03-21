У ЄС закликають до суттєвого обмеження імпорту з РФ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війнив Україні 24 лютого - 21 березня.

DW стежить за подіями вівторка, 22 березня (час київський).

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Президент США Джо Байден посилює звинувачення на адресу Росії щодо її готовності застосувати хімічну та біологічну зброю в Україні. "Це знак того, що Путін притиснутий до стіни", - заявив Байден. Сигналом слабкості Росії він назвав застосування гіперзвукової ракети "Кинжал". "Вони запустили гіперзвукову ракету, тому що вона єдина, що вони можуть зробити абсолютно безпечно", - наголосив Байден.

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Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевичус вимагає накладення суттєвих обмежень на імпорт з Росії. "Для таких диктаторів, як Путін, зброєю є все, від чого ми в ЄС залежні або можем бути залежні", - сказав він мережі RedaktionsNetzwerk Deutschland. Це можуть бути викопне паливо, інша сировина або специфічні товари, як-от добрива. 15

відсотоків штучних добрив у всьому світі виробляються в Роосії. "Щороку мільярди євро надходять до бюджету країни", - пояснив єврокомісар. Тож Путін таким чином наповнює свої воєнні каси.

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Національний банк України дозволив без обмежень перераховувати кошти на оплату навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік винятків із заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов'язані зі смертю громадян, лікуванням у медичних закладах та транспортуванням хворих.

Відповідні зміни Нацбанк затвердив постановою № 58 від 21 березня, яка оприлюднена на його сайті і вже набула чинності.

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США мають намір спростити в'їзд у країну для українських біженців. Як заявила прессекретарка президента США Джен Псакі, розглядається можливість прийняття українців, які рятуються від війни і зараз перебувають у Європі і для кого еміграція до США була б найкращою опцією. Влада США веде спільну роботу з цього питання з УВКБ ООН.

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Міністерство оборони США виходить із того, що російські війська в Україні навмисно роблять своєю метою цивільні об'єкти. "Ми, як і раніше, бачимо довільні атаки на мирне населення і вважаємо, що у багатьох випадках вони є навмисними", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу. "Такі дії ведуть до зростання кількості жертв серед мирних жителів, і цьому немає виправдання", - додав він. Крім того, у Пентагоні звинуватили російську сторону у воєнних злочинах.

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У Росії заблоковано сайт телеканалу Euronews, повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на Роскомнагляд. Згідно з універсальним сервісом РКН з перевірки блокувань до сторінок та сайтів, у Росії обмежений доступ до сайту euronews.com та його російської версії ru.euronews.com на вимогу генпрокуратури від 21 березня.

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Як повідомляє The Insider, швейцарська влада наклала арешт на розкішні апартаменти на гольф-курорті в кантоні Берн. Імовірно, ця нерухомість належить 67-річному російському мільярдеру Петру Авену, повідомляє Reuters. Авен та інші російські олігархи після російського вторгнення в Україну опинилися під санкціями. До 2011 року Петро Авен обіймав посаду президента "Альфа-банку", а до 1 березня 2022 року був головою ради директорів "Альфа-банку".

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Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти запровадження миротворців до України через ризики початку сухопутної війни. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, пише Hirado. "Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий воєнний ризик", - стверджує угорський міністр. Він також запевнив, що країна не блокуватиме постачання зброї в Україну іншими членами ЄС, однак сама цього не робитиме.

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