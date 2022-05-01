У ЄС відкрито шлях для нафтового ембарго проти Росії

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину дня 1 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 2 травня (час київський).
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За інформацією німецького телеканалу ZDF, останні противники ембарго на постачання російської нафти до ЄС - Угорщина, Австрія та Словаччина - відмовилися блокувати цей штрафний захід. Журналіст каналу наводить слова високопоставленого європейського дипломата про те, що вирішальним фактором у цьому питанні стала позиція Берліна, який підтримав запровадження нафтового ембарго проти Росії. Рішення про заборону на купівлю нафти в РФ може бути ухвалено найближчими днями, однак поки що залишається відкритим питання тривалості перехідного періоду: тобто набути чинності це рішення може лише протягом місяців.
++05.17++
Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір (Cem Özdemir) прагне допомогти Україні експортувати зерно, що застрягло в українських портах. "Ми постійно отримуємо повідомлення про цілеспрямовані атаки Росії на зернові елеватори, сховища добрив, сільськогосподарські угіддя та інфраструктуру", - сказав Оздемір. Він схильний бачити у цьому спробу президента РФ Володимира Путіна "надовго усунути Україну як конкурента".
На зустрічі міністрів сільського господарства країн G7, заплановану на середину травня, Оздемір має намір обговорити зі своїми колегами, як можна гарантувати Україні доступ на світові ринки. "Ми маємо забезпечити можливість альтернативних транспортних маршрутів", - зазначив німецький політик.
++03.35++
Губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков розповів про "два сильні вибухи", що прогриміли у Білгороді вночі, не навівши жодної докладної інформації. За його словами, у соцмережах вже публікуються кадри, що зафіксували спалахи у небі.
++03.16++
Президент США Джо Байден наполягає на тому, що Росія має бути притягнута до відповідальності як країна-агресор. "Як Путін вирішив почати це жорстоке вторгнення, так само він може ухвалити рішення і припинити його, - написав глава Білого дому в Twitter. - Росія - агресор, і світ мусить притягти і притягатиме Росію до відповідальності".
++02.48++
Напередодні німецько-індійських міжурядових консультацій колишній лідер парламентської фракції консервативного блоку ХДС/ХСС Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus) закликав уряд Німеччини вплинути на Індію, щоб та дистанціювалася від Росії. "Візит індійського уряду в Європу має бути використаний для просування нашої позиції і, таким чином, для чіткого засудження російської агресивної війни та відповідних наслідків", - сказав Брінкгаус. На відміну від Німеччини, Індія відмовляється від санкцій у відповідь на напад Росії на Україну. Брінкгаус є головою німецько-індійської парламентської групи.
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++02.40++
У понеділок до України вирушить голова консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Як запевнили в цій найбільшій опозиційній силі в Бундестазі, лідер партії поставив перед собою три мети - продемонструвати солідарність Німеччини з Україною, вислухати Київ і взяти до уваги конкретні побажання українських партнерів. Тим часом газета Tagesspiegel, посилаючись на інформовані джерела, повідомила, що Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) наполегливо рекомендувало Мерцу відкласти поїздку в Україну, посилаючись на міркування безпеки, але той не лише відхилив цю рекомендацію, а й відмовився від особистої охорони BKA.
++02.31++
Українські військові навчилися успішно протидіяти російським безпілотникам. Тільки за останню добу ними знищено 10 російських безпілотників "Орлан-10", за допомогою яких ведеться аеророзвідка та коригування вогню артилерії, повідомила у Facebook прес-служба командування повітряних сил ЗСУ. Нині російські дрони "Орлан-10" - популярна ціль для підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, зазначено у повідомленні.
++02.25++
У Харкові чули сильний вибух на півночі міста. Раніше влада просила людей не виходити з укриттів, навіть попри відбій повітряної тривоги. Поки що жодних деталей щодо постраждалих немає.
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Згідно з експертним висновком, вишкіл українських військових з метою навчити їх поводитися зі зброєю, що поставляється Заходом, може розглядатися як участь у війні згідно з нормами міжнародного права. Утім, саме постачання зброї міжнародне право не розцінює як участь у війні. "Однак якщо, крім постачання зброї, йдеться також про інструктаж сторони конфлікту або її навчання поводженню з даною зброєю, це буде вважатися виходом із безпечної зони невоєнних дій", - повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на експертний висновок наукової служби Бундестагу.
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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Німеччина наполягає на запровадженні нафтового ембарго щодо Росії у рамках шостого пакета санкцій ЄС. Як зазначила політикиня в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику ARD, ще кілька тижнів тому було відомо, що негайні енергетичні санкції не могли протривати і місяць, але тепер до цього підготувалися, тож є можливість витримувати санкції проти Росії навіть протягом багатьох років. "Ми також проводимо кампанію всередині ЄС за те, щоб тепер вся Європа відмовилася від нафти згідно з шостим пакетом санкцій ЄС", - додала Бербок. Санкції можуть скасувати лише після того, як Росія повністю виведе свої війська з України, наголосила вона.
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Росія не підганятиме "штучно" термін завершення бойових дій в Україні до 9-го травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset. "Наші військові не підганятимуть штучно свої дії під якусь дату, включаючи День перемоги", - сказав Лавров, якого цитує "Інтерфакс". Як зазначив російський міністр, 9-те травня відзначатиметься в Росії "урочисто (…), як це робимо завжди". На тлі цього Лавров визнав, що "в Радянському Союзі була традиція - обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне". Натомість нинішнє російське керівництво концентруватиме свої дії в Україні "виключно" на завданнях, оголошених раніше Кремлем, додав Лавров.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Економіка падає, інфляція зростає
Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ
Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Кредитні картки перестають працювати за кордоном
Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Перекази валюти з Росії стали неможливими
Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро
Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Часткове відключення від SWIFT
ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії
США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
E.ON відмовився купувати газ у Росії
Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії
Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Закрите небо для літаків із РФ
Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться
Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Superjet 100 може залишитися на землі
Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Лізингові літаки необхідно повернути
У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому
П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Порти закриваються для російських суден
Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборонено торгівлю деревиною
На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії
Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.
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Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Дефіцит косметичних засобів
Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ.
Автор: Віталій Кропман