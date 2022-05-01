У ЄС відкрито шлях для нафтового ембарго проти Росії

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину дня 1 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 2 травня (час київський).

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За інформацією німецького телеканалу ZDF, останні противники ембарго на постачання російської нафти до ЄС - Угорщина, Австрія та Словаччина - відмовилися блокувати цей штрафний захід. Журналіст каналу наводить слова високопоставленого європейського дипломата про те, що вирішальним фактором у цьому питанні стала позиція Берліна, який підтримав запровадження нафтового ембарго проти Росії. Рішення про заборону на купівлю нафти в РФ може бути ухвалено найближчими днями, однак поки що залишається відкритим питання тривалості перехідного періоду: тобто набути чинності це рішення може лише протягом місяців.

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Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір (Cem Özdemir) прагне допомогти Україні експортувати зерно, що застрягло в українських портах. "Ми постійно отримуємо повідомлення про цілеспрямовані атаки Росії на зернові елеватори, сховища добрив, сільськогосподарські угіддя та інфраструктуру", - сказав Оздемір. Він схильний бачити у цьому спробу президента РФ Володимира Путіна "надовго усунути Україну як конкурента".

На зустрічі міністрів сільського господарства країн G7, заплановану на середину травня, Оздемір має намір обговорити зі своїми колегами, як можна гарантувати Україні доступ на світові ринки. "Ми маємо забезпечити можливість альтернативних транспортних маршрутів", - зазначив німецький політик.

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Губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков розповів про "два сильні вибухи", що прогриміли у Білгороді вночі, не навівши жодної докладної інформації. За його словами, у соцмережах вже публікуються кадри, що зафіксували спалахи у небі.

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Президент США Джо Байден наполягає на тому, що Росія має бути притягнута до відповідальності як країна-агресор. "Як Путін вирішив почати це жорстоке вторгнення, так само він може ухвалити рішення і припинити його, - написав глава Білого дому в Twitter. - Росія - агресор, і світ мусить притягти і притягатиме Росію до відповідальності".

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Напередодні німецько-індійських міжурядових консультацій колишній лідер парламентської фракції консервативного блоку ХДС/ХСС Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus) закликав уряд Німеччини вплинути на Індію, щоб та дистанціювалася від Росії. "Візит індійського уряду в Європу має бути використаний для просування нашої позиції і, таким чином, для чіткого засудження російської агресивної війни та відповідних наслідків", - сказав Брінкгаус. На відміну від Німеччини, Індія відмовляється від санкцій у відповідь на напад Росії на Україну. Брінкгаус є головою німецько-індійської парламентської групи.

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У понеділок до України вирушить голова консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Як запевнили в цій найбільшій опозиційній силі в Бундестазі, лідер партії поставив перед собою три мети - продемонструвати солідарність Німеччини з Україною, вислухати Київ і взяти до уваги конкретні побажання українських партнерів. Тим часом газета Tagesspiegel, посилаючись на інформовані джерела, повідомила, що Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) наполегливо рекомендувало Мерцу відкласти поїздку в Україну, посилаючись на міркування безпеки, але той не лише відхилив цю рекомендацію, а й відмовився від особистої охорони BKA.

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Українські військові навчилися успішно протидіяти російським безпілотникам. Тільки за останню добу ними знищено 10 російських безпілотників "Орлан-10", за допомогою яких ведеться аеророзвідка та коригування вогню артилерії, повідомила у Facebook прес-служба командування повітряних сил ЗСУ. Нині російські дрони "Орлан-10" - популярна ціль для підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, зазначено у повідомленні.

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У Харкові чули сильний вибух на півночі міста. Раніше влада просила людей не виходити з укриттів, навіть попри відбій повітряної тривоги. Поки що жодних деталей щодо постраждалих немає.

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Згідно з експертним висновком, вишкіл українських військових з метою навчити їх поводитися зі зброєю, що поставляється Заходом, може розглядатися як участь у війні згідно з нормами міжнародного права. Утім, саме постачання зброї міжнародне право не розцінює як участь у війні. "Однак якщо, крім постачання зброї, йдеться також про інструктаж сторони конфлікту або її навчання поводженню з даною зброєю, це буде вважатися виходом із безпечної зони невоєнних дій", - повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на експертний висновок наукової служби Бундестагу.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Німеччина наполягає на запровадженні нафтового ембарго щодо Росії у рамках шостого пакета санкцій ЄС. Як зазначила політикиня в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику ARD, ще кілька тижнів тому було відомо, що негайні енергетичні санкції не могли протривати і місяць, але тепер до цього підготувалися, тож є можливість витримувати санкції проти Росії навіть протягом багатьох років. "Ми також проводимо кампанію всередині ЄС за те, щоб тепер вся Європа відмовилася від нафти згідно з шостим пакетом санкцій ЄС", - додала Бербок. Санкції можуть скасувати лише після того, як Росія повністю виведе свої війська з України, наголосила вона.

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Росія не підганятиме "штучно" термін завершення бойових дій в Україні до 9-го травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset. "Наші військові не підганятимуть штучно свої дії під якусь дату, включаючи День перемоги", - сказав Лавров, якого цитує "Інтерфакс". Як зазначив російський міністр, 9-те травня відзначатиметься в Росії "урочисто (…), як це робимо завжди". На тлі цього Лавров визнав, що "в Радянському Союзі була традиція - обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне". Натомість нинішнє російське керівництво концентруватиме свої дії в Україні "виключно" на завданнях, оголошених раніше Кремлем, додав Лавров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні.

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