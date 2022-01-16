У ЄС відбулися протести проти заходів щодо боротьби з пандемією

Масові протести проти обмежень, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, відбулися у низці країн ЄС у суботу, 15 січня. У Німеччині такі виступи мали місце по всій країні. У деяких містах прихильники обмежувальних заходів влаштовували також контрдемонстрації.

У Гамбурзі планувалося проведення масштабної акції протесту проти загальної обов'язкової вакцинації від коронавірусу, щодо необхідності якої точиться дискусія в Німеччині, та інших заходів боротьби з пандемією, однак у четвер, 13 січня, на тлі високої кількості заражень SARS-CoV-2 у місті поліція оголосила про заборону її проведення. Протягом кількох попередніх тижнів щотижневі суботні демонстрації критиків урядових заходів боротьби з пандемією COVID-19 у Гамбурзі належали до наймасштабніших у Німеччині. Так, 8 січня кількість учасників такого заходу, за даними поліції, становила 16 000 осіб.

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Незважаючи на заборону проведення протестної акції, близько 3000 людей зібралися 15 січня перед гамбурзькою картинною галереєю Hamburger Kunsthalle. За даними репортерів агентств dpa та AFP, поліція спробувала розігнати присутніх, коли ті почали показувати плакати та скандувати гасла, при цьому дійшло до окремих сутичок між громадянами та представниками органів охорони правопорядку.

У центрі Гамбурга того ж дня, 15 січня, відбулася демонстрація прихильників обмежувальних заходів, спрямованих проти поширення коронавірусу. За даними поліції, у цій акції взяли участь близько 2900 людей.

Учасник демонстрації на підтримку обмежень для боротьби з коронавірусною хворобою в Гамбурзі тримає плакат із написом "Щеплювати, а не обмовляти"

Масові виступи проти антиковідних обмежень відбулися 15 січня також у Мюнхені, Фюрті, Ганновері, Оснабрюку, Шверіні, Фленсбурзі та деяких інших містах по всій країні. У Дюссельдорфі у протесті взяли участь близько 7000 осіб, у Фрайбурзі - близько 6000. Деякі з акцій критиків антиковідних обмежень у цих містах також супроводжувалися контрдемонстраціями прихильників карантинних заходів.

У Коттбусі 15 січня поліція розігнала незаявлену багатотисячну акцію громадян, які виступили із критикою урядових заходів щодо боротьби з пандемією.

"Вороги держави" серед учасників протестів

За даними поліції, всі суботні акції пройшли переважно мирно, хоча багато учасників демонстрацій ігнорували вимогу надіти маску.

Очільник Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) заявив у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що серед людей, які протестують проти карантинних заходів, є "нова категорія ворогів держави", які не потрапляють під категорії правих чи лівих екстремістів. Таких людей об'єднує не ідеологія, а зневага до демократичної держави та її представників, зазначив Гальденванґ.

Протести проти заходів із боротьби з пандемією в Австрії

Масові протести проти антиковідних обмежень та обов'язкової вакцинації від коронавірусу відбулися 15 січня і в інших державах-членах ЄС. Так, у столиці Австрії Відні, за даними газети Kurier, на вулиці вийшли близько 27 000 невдоволених громадян.

Протести проти політики уряду щодо боротьби з коронавірусом у Відні, Австрія

За підсумками протесту було затримано двох людей, повідомляє видання. Оскільки далеко не всі учасники заходу носили маски типу FFP2, поліція оформила велику кількість штрафів та заяв про порушення.

Деякі учасники протесту прийшли у підробленій формі поліцейських і принесли з собою перцевий спрей, що також є правопорушенням.

Голова правопопулістської Австрійської партії свободи Герберт Кікль (Herbert Kickl) зі сцени пообіцяв "влаштувати справжній танець" у парламенті під час дебатів про обов'язкову вакцинацію, запланованих на наступний тиждень, і закликав провести нові парламентські вибори.

Протести проти паспортів вакцинації у Франції та Італії

У Франції, за даними радіо Deutschlandfunk, 15 січня 50 000 людей вийшли на вулиці з протестом проти нового "паспорта здоров'я" або паспорта вакцинації, запровадження якого передбачає, що доступ до багатьох закладів дозволятиметься тільки повністю щепленим від коронавірусу або тим, хто недавно перехворів на COVID-19.

Протести проти обмежень для боротьби з пандемією в Парижі, Франція

Крім того, масштабні антиковідні протести відбулися у Римі. Їхні учасники виступали проти запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для жителів країни віком від 50 років і проти "коронавірусного паспорта", який повинен підтверджувати, що його власник перехворів на COVID-19, щеплений від цієї хвороби або має негативний тест на коронавірус.

У Нідерландах 15 січня свої заклади, незважаючи на заборону, відкрили численні власники кафе, барів та ресторанів. Тим самим вони висловили своє обурення тим, що послаблення обмежень у країні не поширилося на їхній бізнес.