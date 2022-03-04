У ЄС ухвалили рішення щодо тимчасового захисту для українських біженців

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 4 березня (15 година) читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).

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Правління Європейського банку інвестицій схвалило негайну фінансову підтримку Україні обсягом 668 мільйонів євро. Під час екстреної зустрічі члени правління висловили співчуття та засудили жорстоку, незаконну та невиправдану агресію Росії проти України. Негайна фінансова підтримка стане доступною протягом кількох днів. Це допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включно з закупівлею продуктів харчування, медичного забезпечення та палива для громадян.

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Люди з України, які рятуються від війни, яку веде Росія, отримають тимчасовий захист у Євросоюзі. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС на своєму засіданні у п'ятницю, 4 березня, повідомили в пресслужбі інституції. Тимчасовий захист дає право на проживання у країнах ЄС, а також надає доступ, зокрема, до ринку праці та медичної допомоги. Спершу він діятиме один рік, якщо ситуація не зміниться на краще. Тимчасовий захист почне діяти з моменту публікації рішення Ради ЄС. Воно очікується того самого дня.

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Міністри закордонних справ країн НАТО виключили відправлення своїх бойових літаків або сухопутних військ до України. Про це за підсумками їхнього засідання у Брюсселі у п'ятницю, 4 березня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW. "Держави-члени НАТО погодилися, що літаки НАТО не повинні діяти у повітряному просторі України, а війська не повинні бути на території України", - повідомив генсек. Мета - уникнути прямої конфронтації НАТО та Росії.

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Згідно зі звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), який опублікували у п'ятницю, 4 березня, за час війни Росії в України зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Статистика охоплює період з 4-ї години 24 лютого 2022 року до 0 годин 4 березня 2022 року. Втрати налічують 532 загиблих (серед них 19 дітей) і 675 поранених (серед них 31 дитина).

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Росія веде війну проти України "варварським способом". Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед початком екстреного засідання Ради ЄС, у якому участь візьме також держсекретар США Ентоні Блінкен. "Сьогодні ми бачимо потворне обличчя війни, яка спалахнула біля наших кордонів. Росіяни бомблять і обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Є багато цивільних жертв. Це варварський спосіб ведення війни", - наголосив Боррель. "Це війна Путіна. І Путін повинен припинити цю війну", - додав він і нагадав, що аби посприяти цьому, ЄС уже надає зброю для самозахисту України, допомагає біженцям, які рятуються від війни, та запровадив санкції щодо Росії.

++17.00++

У телефонній розмові канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна до припинення вогню в Україні. "Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до ділянок бойових дій", - ідеться в повідомленні речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта. Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували третій раунд переговорів на ці вихідні. Шольц і Путін також домовилися про подальші переговори найближчим часом.

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Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у п'ятницю, 4 березня, о 18.30 за київським часом для обговорення нападу Росії на Запорізьку АЕС в Україні, пише Reuters з посиланням на дипломатів. Напередодні ввечері російські окупаційні війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію під час запеклих боїв на південному сході України, що спричинило глобальну тривогу. Втім, зрештою вони допустили підрозділи ДСНС на територію ЗАЕС, величезне полум'я в навчальному корпусі станції загасили зранку 4 березня. Наразі радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

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Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають до міста фури з гуманітарною допомогою. Він припускає, що РФ спеціально довели ситуацію до критичної, а тепер готуються привезти до Херсона свій "порятунок", щоб люди "на камеру подякували "благодійникам". Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що Росія планує інсценувати в місті акцію з закликами про створення "окремої республіки ".

++15.17++

Російське видання "Медуза" повідомило, що за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль відмовляється від прямої розмови Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. У четвер, 4 березня, президент України під час розмови з іноземними ЗМІ закликав Путіна до прямих перемовин.

++15.00++

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає врятувати Ворзель на Київщині від гуманітарної катастрофи. На своїй сторінці у Facebook Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та міжнародних правозахисних організацій із закликом сприяти створенню безпечної евакуації цивільного населення міста відповідно до міжнародних норм. "Мирні мешканці та діти постійно перебувають у підвалах без їжі та води. Літні люди в будинку для людей похилого віку - без ліків і речей першої необхідності", - написала Денісова у Facebook 4 березня. Вона додала, що на переважній території міста немає світла, води й опалення, а відновити їх неможливо через постійні обстріли. Денісова звернула увагу на те, що для виїзду з міста не створено жодного гуманітарного коридору.