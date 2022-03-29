У ЄК хочуть повну меддопомогу для біженців з України

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину вівторка, 29 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями вівторка з 15.00 (час київський).

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У Брюсселі воліють забезпечити біженцям з України повну меддопомогу в ЄС. До забезпечення біженців з України не лише невідкладною, але також і первинною медичною допомогою закликала єврокомісарка з питань здоров'я Стелла Киріакідес міністрів охорони здоров'я країн Європейського Союзу під час засідання Ради Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Ми повинні забезпечити, щоб усі напрями були покритими - не лише невідкладна допомога, але також і первинна медична допомога", - зазначила вона під час пресконференції за підсумками Ради ЄС. Директива про тимчасовий захист у Євросоюзі, дію якої активували для людей з України, які рятуються від війни, передбачає покриття лише невідкладної допомоги.

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Російські ЗМІ повідомляють про вибухи в Бєлгородській області РФ, імовірно, на складі боєприпасів у військовому містечку. "Інтерфакс" із посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова пише, що жертв і постраждалих від немає, натомість державне агентство ТАСС повідомляє про чотирьох поранених від вибухів.

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У вівторок трьома погодженими гуманітарними коридорами до Запоріжжя евакуювалися 1665 людей: 936 з Маріуполя Донецької області, 729 - з міст Запорізької області, повідомила віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Водночас, за її словами, у Василівці Запорізької області протягом усього дня російські військові блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.

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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Миколаївській обласній військовій адміністрації зросла до 12. "33 особи постраждало. Врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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У містечку Зельде в Нижній Саксонії нанесли літери Z на лобове скло двох авто, що належать біженцям з України у ФРН.

Німецькі правоохоронці розслідують псування майна українців та схвалення злочинів Росії проти України. Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді грошового штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.

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На пам'ятні заходи в 77-у річницю звільнення нацистських концентраційних таборів Бухенвальд і Дора-Міттельбау не запросили офіційних представників Росії та Білорусі. "Ми направили консульським представництвам письмові повідомлення, що їхня присутність на цих заходах небажана", - заявив директор Меморіального фонду Бухенвальду та Дора-Міттельбау Йенс-Крістіан Вагнер (Jens-Christian Wagner). Він назвав нестерпною думку про можливу участь білоруських чи російських офіційних осіб у пам'ятних заходах, нагадавши про смерть колишнього в'язня Бухенвальду Бориса Романченка внаслідок російського обстрілу Харкова.

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Офіс генерального прокурора України повідомив про завершення формування міжнародної правової робочої групи з питань відповідальності за злочини, скоєні в Україні. До її складу увійшли провідні світові юристи з прав людини: колишній голова Верховного суду Великобританії, очільниця Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів, двоє королівських радників та Амаль Клуні. Також до групи увійдуть юридичні експерти з фірм "Covington&Burling LLP" (США) і "Sygna Partners" (Франція), яка вже представляє Україну в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. Робоча група даватиме рекомендації щодо притягнення до відповідальності, забезпечуватиме представництво у цивільних і кримінальних справах, даватиме стратегічні настанови щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Технологічним партнером робочої групи безкоштовно стане корпорація Microsoft.

Польща заборонить імпорт вугілля з РФ

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Польський уряд прийняв законопроєкт, який дозволить заборонити імпорт російського вугілля. Про це повідомив речник уряду Пьотр Мюллер. "Ми більше не хочемо, щоби цей імпорт був можливий, хоча розуміємо, що існує ризик через те, що Європейський Союз поки що не схвалив таких дій", - цитує його агентство Reuters.

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Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення військових навчань 29-31 березня. Місце проведення навчань не називається.

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Президенти Франції Еммануель Макрон і РФ Володимир Путін провели чергову телефонну розмову. Кремль повідомляє, що вони обговорили "розвиток ситуації навколо України", зокрема й з урахування українсько-російських переговорів у вівторок в Туреччині. Тим часом Єлисейський палац пише, що Макрон проінформував Путіна про неможливість оплати за російський газ у рублях.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів телефонні переговори з Макроном, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністрами Великобританії Борисом Джонсоном та Італії Маріо Драгі. Лідери домовилися продовжувати активно підтримувати Україну та вкотре закликали Путіна припинити всі бойові дії, вивести війська та перейти до дипломатії.

Реакція Лондона і Вашингтона на результати переговорів України й РФ

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Великобританія хоче бачити повне виведення російських військ з України та буде оцінювати кроки до можливої мирної угоди за діями РФ, а не за словами. Про це заявив речник британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, коментуючи результати переговорів України й РФ у Туреччині, повідомляє агенція Reuters.

У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить ознак "ефективного просування вперед" переговорів між Україною і РФ. За його словами, Сполучені штати не бачать "ознак реальної серйозності" з боку Росії. "Є те, що Росія говорить і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - цитує його слова CNN. Блінкен також попередив, що заява Росії про скорочення бойових дій біля Києва може бути спробою обману. Держсекретар США закликав РФ припинити вогонь та відвести війська з України.

Тим часом двоє високопоставлених американських чиновників повідомили CNN що, на думку американської розвідки, відступ РФ із київського і чернігівського напрямків - серйозна зміна військової стратегії. За даними розвідників, російські сили відступають на Півночі, щоби зосередитись на Півдні та Сході. США вважають, що РФ прикриватиме відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями української столиці. Також офіційні особи США попереджають, що Росія завжди може розвернути війська, якщо дозволять бойові умови. Раніше у вівторок командувач Європейського командування збройних сил США Тод Волтерс визнав під час слухань комітету Сенату (верхньої палати Конгресу) з питань збройних сил, що Сполучені штати переоцінили можливості Росії та недооцінили обороноздатність України, і назвав це «можливою прогалиною» в розвідці. За його словами, українські сили, швидше за все, зможуть зупинити росіян на Сході, але не можуть відштовхнути їх назад.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Організація Об'єднаних Націй підтвердила 3039 жертв серед цивільного населення. 1179 українців загинули, серед них 104 дитини. 1860 мирних жителів поранені, серед них 134 дитини. ООН зазначає, що реальні втрати є значно вищими.

Зведення генштабу ЗСУ

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За даними генерального штабу Збройних сил України, Росія відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. При цьому у зведенні генштабу в Facebook сказано, що осійські війська "продовжують блокувати Чернігів, ведучи вогонь по цивільних та військових цілях".

За даними генштабу, РФ перегруповує війська на Слобожанському та Донецькому напрямках. Продовжується блокада Харкова, посилюються наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами в напрямку Слов'янська, йдеться у повідомленні.

Уряд України оцінює збитки від війни у трильйон доларів

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Загальні збитки України від військового вторгнення Росії з урахуванням втрат у наступні роки складають понад трильйон доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, прямі інфраструктурні збитки в результаті руйнування мостів, доріг і житла становлять близько 120 мільярдів доларів. Якщо додати до них зруйновану військову інфраструктуру та інші цивільні втрати, то цифра становить понад 270 мільярдів доларів, каже Шмигаль. Ще однією частиною втрат він назвав падіння валового внутрішнього продукту через бойові дії - понад 290 мільярдів доларів. За врахування втрат унаслідок зменшення ВВП у перспективі, тобто невідповідності планам зростання економіки до війни, сумарні збитки, на думку прем'єра, складуть понад трильйон доларів.

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Компанія Johnson & Johnson призупинила постачання засобів особистої гігієни до Росії через "ріст масштабів гуманітарної кризи", викликаної війною в Україні, повідомляє Bloomberg. Натомість компанія продовжить постачати на російський ринок широкий асортимент фармацевтичних препаратів та медичних виробів.

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Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець нагородив відзнакою "За заслуги перед Черкащиною прикордонника Романа Грибова. Медіа повідомляють, що він є автором виразу про російський військовий корабель, якою відповів на пропозицію російських військових здатися під час захоплення острову Зміїний.

Низка європейських країн видворяють російських "дипломатів"

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Бельгія висилає 21 співробітника російських посольства і консульства "за причетність до шпигунських операцій", повідомили в міністерстві закордонних справ. Нідерланди висилають 17 росіян, які працювали в дипломатичних установах "на російську розвідку". "У цих людей написано "дипломат" на візитівці, але насправді вони роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів", - прокоментував міністр закордонних справ Вопке Гукстра. За "несумісну з дипломатичним статусом діяльність" видворяє чотирьох росіян Ірландія, повідомили в уряді. Чехія оголосила персоною нон-грата одного працівника російського посольства через підозру в роботі на спецслужбу РФ, повідомило МЗС.

Тим часом МЗС РФ у відповідь на оголошення країнами Балтії низки "російських дипломатів" в середині березня персонами нон-грата оголосило про вислання 10 працівників їхніх дипустанов: чотирьох - Литви, трьох - Латвії та трьох Естонії.

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Міністри закордонних справ Організації Північноатлантичного договору зберуться 6-7 квітня. На засідання НАТО запросять Україну. До зустрічі також долучаться глави МЗС Фінляндії, Швеції, Грузії, Японії, Кореї, Австралії та Нової Зеландії, а також верховний представник Європейського Союзу з зовнішньополітичних і безпекових питань. Деякі з них будуть присутні особисто, інші - за допомогою відеозв'язку, повідомляється на сайті Альянсу.

ЄС не платитиме Росії за газ в рублях

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Слідом за Великою сімкою Європейський Союз відповів відмовою на вимогу РФ платити за російський газ у рублях. "Заяви G7 включають заяви ЄС, тому очевидно, що наша позиція така ж, як і у G7", - заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі.

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Росія завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області, повідомив у Facebook мер міста Микола Мельничук. "Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків", - написав він. За його словами, обійшлося без людських жертв, але повністю знищені всі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів.

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За час війни, з 24 лютого, російські військові викрали 11 міських голів і вісім інших посадовців муніципалітетів. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Раніше офіс генерального прокурора України повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни через викрадення військовими збройних сил РФ 28 березня мера Голої Пристані Херсонської області. Як пише ОГП у Facebook, міського голову викрали, погрожуючи вогнепальною зброєю, а зараз утримують в заручниках.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто публічно обурився співчуттям опозиції Україні після бомбардувань Маріуполя Донецької області. Ключовий суперник нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах, які відбудуться 3 квітня, Петер Маркі-Зай підтримав акцію вшанування пам'яті загиблих маріупольців у Будапешті. Як передає "Європейська правда", Сіярто у відеозверненні до угорців звинуватив через це опозицію у втягуванні Угорщини у війну з Росією.

Напередодні, виступаючи на саміті Європейського Союзу, президент України Володимир Зеленський звернувся до Орбана: "Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, сходи на свою набережну (до меморіалу "Взуття на березі Дунаю" - Ред.) і подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття у Маріуполі, там такі самі люди: дорослі і діти, дідусі, і бабусі. І їх там тисячі, і цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся, запроваджувати санкції чи ні, пропускати зброю чи ні, торгувати з Росією чи ні? Немає часу вагатися. Час уже вирішувати"- сказав він.

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Папа Римський Франциск передав автомобіль швидкої допомоги для одного з медичних закладів Львова, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до семи. "На місці руйнування деблоковано тіла семи загиблих осіб та 22 особи постраждало. Врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Омбудсмен: Необхідно створити окремий трибунал

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Аби покарати президента Росії Володимира Путіна та інших високопосадовців РФ за війну проти України, необхідно створити окремий трибунал, заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час візиту до Брюсселя, повідомляє кореспондент DW. "Щоби кожен злочинець був покараний, починаючи від Путіна до останнього солдата, який теж вбиває наших громадян, потрібно створити спеціальний трибунал, бо ці суди, які зараз є, - Міжнародний суд ООН і Міжнародний кримінальний суд - у них є прогалини у їхній діяльності, і вони не дадуть можливості застосування персональної відповідальності до Путіна, Шойгу, Бортнікова, Лаврова та багатьох інших", - зазначила Денісова, маючи на увазі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Вона нагадала, що "тільки завдяки Нюрнбергу" в 1946 році покарали міністра закордонних справ нацистської Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа. "За кожним злочином стоїть людина, і ця людина повинна бути покарана. Щоби наступні покоління ніколи не потрапили в таку страшну ситуацію, в якій перебуває Україна", - додала Денисова.

Результати переговорів України та РФ

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Російська сторона назвала переговори з українською делегацією в Туреччині конструктивними, а позицію України - зрозуміло сформульовано. Як повідомив на брифінгу голова російської делегації Володимир Мединський, пропозиції України передадуть президенту РФ Володимиру Путіну.

За підсумком переговорів він оголосив про два кроки Росії з деескалації: по-перше, РФ вирішила кардинально скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямках, по-друге, Росія пропонує, щоби зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського відбулась одночасно з парафуванням мирного договору міністрами закордонних справ.

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У проєкті договору щодо системи безпекових гарантій Україні, наданому українською стороною російській в Туреччині статус анексованого Росією Криму виділений в окремий пункт. Як повідомив після переговорів на брифінгу член української делегації, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, двосторонні переговори щодо статусу Криму мають проводитись протягом наступних 15 років. Протягом цього часу Росія та Україна мають зобов'язатися не проводити ніяких військових дій задля вирішення цього питання.

Питання окремих районів Донецької та Луганської областей, за його словами, має бути предметом окремих переговорів між президентами України та Росії.

Член делегації України, голова провладної фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що РФ надали пропозицію щодо організації зустрічі президентів.

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На переговорах у Туреччині делегація України надала делегації РФ пропозиції щодо міжнародного договору про систему гарантій Україні. за аналогом ст. 5 договору Організації Північноатлантичного договору (НАТО) про Колективну оборону, в якій напад на одну країну вважається нападом на всіх членів. Як повідомив член української делегації, голова провладної фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія на брифінгу після зустрічі, гарантами пропонується визначити низку країн-членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй: США, Канаду, Великобританію, Італію, Францію, Німеччину, Туреччину, Ізраїль, Китай. За його словами, деякі з цих держав уже дали попередню згоду.

Член делегації, дипломат Олександр Чалий додав, що, якщо вдасться закріпити ці положення, то Україна зафіксує свій сьогоднішній позаблоковий і без'ядерний статус у формі постійного нейтралітету. Це означає, що вона не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти чи вступати в якісь союзи. При цьому руху України до членства в Європейському Союзі нічого не заважатиме, наголосив він. Навпаки, країни-гаранти мають сприяти цьому.

За словами члена делегації, радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, імплементація договору має бути наступна: всеукраїнський референдум, ратифікація парламентами країн-гарантів, імплементація Україною. В свою чергу Арахамія наголосив, що проведення референдуму можливе лише за умови миру.