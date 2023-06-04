У Вовчанську двоє загиблих унаслідок російського обстрілу
Дві мирні мешканки міста Вовчанськ на Харківщині загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил у неділю, 4 червня.
"Російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки городян", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Згодом генштаб Збройних сил України повідомив у вечірньому зведенні, що Вовчанськ став цілю російського ракетного удару.
Обстріли інших населених пунктів на Харківщині
Крім того, близько полудня військовослужбовці з РФ обстріляли село Піщане Чугуївського району. Там отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.
Також в облпрокуратурі нагадали про вчинений раніше обстріл військами РФ з артилерії селища міського типу Золочів, де було пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості, а також поранено 40-річного чоловіка та 37-річну жінку.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни, повідомили слідчі.
Росіяни обстрілюють по всій лінії кордону й зіткнення
Нагадаємо, раніше місцева влада низки областей, у тому числі й Харківської, повідомляла про інтенсивні обстріли їхніх громад і населених пунктів російськими окупаційними силами, внаслідок чого були руйнування, а подекуди загиблі й поранені.
У традиційному вечірньому зведенні генштабу також зазначено, що російські війська інтенсивно обстрілюють Чернігівську, Сумську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку й Луганську області. Росіяни завдають як авіаційних ударів, так і мінометно-артилерійських, кажуть у генштабі.