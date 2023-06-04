  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

У Вовчанську двоє загиблих унаслідок російського обстрілу

Валерій Сааков
1 год. тому

Російські удари пошкодили житлові будинки у Вовчанську на Харківщині. Під час обстрілів з боку РФ загинуло дві пенсіонерки, повідомила місцева влада.

https://p.dw.com/p/4SBJw
Росіяни знову обстріляли Вовчанськ
Наслідки обстрілів у Вовчанську (архівне фото)Фото: Hanna Sokolova/DW

Дві мирні мешканки міста Вовчанськ на Харківщині загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил у неділю, 4 червня.

"Російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки городян", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: Росія обстріляла багатоповерхівку на Запоріжжі: є загиблі й поранені

Згодом генштаб Збройних сил України повідомив у вечірньому зведенні, що Вовчанськ став цілю російського ракетного удару.

Обстріли інших населених пунктів на Харківщині

Крім того, близько полудня військовослужбовці з РФ обстріляли село Піщане Чугуївського району. Там отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.

Також в облпрокуратурі нагадали про вчинений раніше обстріл військами РФ з артилерії селища міського типу Золочів, де було пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості, а також поранено 40-річного чоловіка та 37-річну жінку.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни, повідомили слідчі.

Росіяни обстрілюють по всій лінії кордону й зіткнення

Нагадаємо, раніше місцева влада низки областей, у тому числі й Харківської, повідомляла про інтенсивні обстріли їхніх громад і населених пунктів російськими окупаційними силами, внаслідок чого були руйнування, а подекуди загиблі й поранені.

У традиційному вечірньому зведенні генштабу також зазначено, що російські війська інтенсивно обстрілюють Чернігівську, Сумську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку й Луганську області. Росіяни завдають як авіаційних ударів, так і мінометно-артилерійських, кажуть у генштабі.

Як у Вовчанську російські окупанти катували місцевих

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В Естонії розпочалися найбільш цьогорічні маневри НАТО

В Естонії розпочалися найбільш цього року маневри НАТО

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти2 червня 2023 р.02:53 хв.
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка2 червня 2023 р.
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти2 червня 2023 р.02:47 хв.
На головну сторінку