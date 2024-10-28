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У Воронезькій області РФ дрони пошкодили промпідприємства

Ася Міллер
28 жовтня 2024 р.

На російському спиртзаводі "Етанол спирт" у селі Красне внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа, повідомляють очевидці у соцмережах.

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Запуск ЗСУ дрона, який називають "дроном-драконом" (вересень 2024 року)
Запуск ЗСУ дрона, який називають "дроном-драконом" (вересень 2024 року)Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Воронезька область Росії увечері в неділю, 27 жовтня, зазнала атаки безпілотників. За словами глави регіону Олександра Гусєва, системами протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) було знищено 10 дронів, уламки безпілотників пошкодили два промислові підприємства. "БпЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів. Пожежа торкнулася будівлі і однієї ємності. Одна людина постраждала. Також відомо про пошкодження двох житлових будинків і однієї господарської будівлі", - написав Гусєв у соцмережах, не уточнивши про які промислові об'єкти йдеться.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, пожежа сталася на спиртзаводі "Етанол спирт" у селі Красне, який раніше вже був атакований БпЛА в ніч на 22 жовтня разом із ще трьома спиртзаводами у Тульській та Тамбовській областях. Другим постраждалим підприємством, згідно з заявами місцевих жителів, може бути Аннінський спиртзавод, що знаходиться в 50 кілометрах від села Красне. За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Ради ніціональної безпеки та оборони України (РНБО) Андрія Коваленка, дані заводи, зокрема, використовуються для виробництва палива та вибухових речовин для потреб російських військових.

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Міністерство оборони Росії у зведенні за 27 жовтня відзвітувало про знищення дронів у низці регіонів РФ, включаючи Бєлгородську, Брянську та Воронезьку області.

Вибухи в окупованому Криму

У ніч проти понеділка, 28 жовтня, повітряну тривогу також оголошували в окупованому Росією Севастополі. Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про вибухи у Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах. Офіційних заяв про постраждалих та руйнування від "влади" окупованого Криму поки що немає.

Загалом міністерство оборони РФ повідомило про знищення протягом ночі 21 українського дрону над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою та Курською областями. З них 13 безпілотників нібито були перехоплені над територією Бєлгородської області, шість - над Брянською, один - над Воронезькою та один - над Курською областю.

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