У ВООЗ знов закликали Китай надати дані про COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я знову закликала Китай поділитися даними, які допоможуть з'ясувати походження COVID-19. Пекін відповів, що нічого не приховує і надав ВООЗ всю необхідну інформацію.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала Китай поділитися даними, які допоможуть з'ясувати походження COVID-19. Про це йдеться у заяві організації, опублікованій у понеділок, 30 грудня.

"Ми продовжуємо закликати Китай поділитися даними і надати доступ, щоб ми могли зрозуміти походження COVID-19. Це моральний і науковий імператив. Без прозорості, обміну інформацією та співпраці між країнами світ не зможе належним чином запобігати майбутнім епідеміям та пандеміям і готуватися до них", - йдеться у заяві ВООЗ.

На початку 2021 року команда фахівців на чолі з ВООЗ та у супроводі китайських колег провела розслідування походження пандемії. У спільному звіті вони підтримали гіпотезу, що вірус був переданий твариною-посередником від кажана до людини, можливо, на ринку. З тих пір команда не змогла повернутися до Китаю, а чиновники ВООЗ неодноразово просили надати додаткові дані.

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Китай заявляє, що нічого не приховує

Своєю чергою, офіційний Пекін у вівторок заявив, що поділився з ВООЗ інформацією про COVID-19, "нічого не приховуючи". Як повідомляє агенція AFP, про це журналістам на брифінгу заявила речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, за словами якої, Китай зробив "найбільший внесок у глобальні дослідження з відстеження походження".

"П'ять років тому Китай негайно поділився інформацією про епідемію та послідовністю вірусних генів з ВООЗ та міжнародним співтовариством. Не приховуючи нічого, ми поділилися своїм досвідом профілактики, контролю та лікування", - сказала вона.

Також Мао Нін заявила, що "дедалі більше і більше доказів" вказують на те, що походження вірусу "має глобальний характер". За її словами, Китай "готовий продовжувати співпрацювати з різними сторонами для сприяння глобальному науковому відстеженню походження і докладати активних зусиль для запобігання потенційним інфекційним захворюванням у майбутньому".

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Нагадаємо, вперше спалах коронавірусу SARS-CoV-2 був зафіксований в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила цей спалах надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного значення, а 11 березня - пандемією.

ВООЗ 5 травня 2023 року припинила дію надзвичайної ситуації міжнародного значення щодо COVID-19. Вірус продовжує циркулювати, але станом на 2024 рік експерти не були впевнені в тому, чи є вона все ще пандемією. Станом на кінець грудня 2024 року COVID-19 спричинив більше 7 мільйонів підтверджених смертей, а також від 18,2 до 33,5 мільйона оціночних смертей. Пандемія COVID-19 посідає п'яте місце за кількістю смертей через пандемії чи епідемії в історії людства.