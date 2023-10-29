У Волновасі окупанти убили дев'ятьох цивільних - омбудсмен

Український омбудсмен повідомив про вбиство дев'яти осіб, включно з дітьми, на окупованій частині Донецької області. "Слідчий комітет РФ" підтвердив цей факт.

Російські військові в окупованій Волновасі Донецької області вбили дев'ятьох осіб, включаючи маленьких дітей. Про це у неділю, 29 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ще один жахливий злочин, який вчинили росіяни у тимачасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили дев'ять людей, в тому числі ученицю четверго класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення", - написав він у Telegram.

За попередніми даними, окупанти позбавили життя членів цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам, уточнив Лубінець. За його словами, "немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян". "Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі", - додав омбудсмен.

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Як уточнює російське видання ASTRA з посиланням на місцевих жителів, сусідів і родичів убитих, подія трапилася у п'ятницю, 27 жовтня, у будинку на вулиці Донецькій.

Зазначається, що вбивство скоїв російський військовослужбовець вночі, коли люди спали. Він розстріляв усю сім'ю з дітьми та ще п'ятьох осіб, які також перебували у будинку, уточнює ASTRA. Після набуття розголосу, як стверджують очевидці, приїхала "верхівка" військових, яка "намагалася приховати все, а сусідам сказали - мовчати".

Окупаційна "влада" підтверджує вбивство

Тим часом так званий "Слідчий комітет РФ по ДНР" підтвердив факт вбивства дев'ятьох мешканців міста Волновахи, у тому числі двох дітей. За цим фактом "правоохоронці" порушили кримінальну справу.

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Нині, згідно з повідомлення "СК Росії", встановлюються особи, які причетні до скоєння цього злочину.