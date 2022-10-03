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Один з витоків газу на "Північному потоці-2"
Один з витоків газу на "Північному потоці-2"Фото: 2022 Planet Labs PBC/handout/AFP
ЕкономікаШвеція

У водах Швеції триває витік газу з "Північного потоку-2"

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Швеція спрямувала до місця аварії у Балтійському морі субмарину з надією пролити світло на причини інциденту.

https://www.dw.com/uk/u-vodah-svecii-dosi-trivae-vitik-gazu-z-pivnicnogo-potoku2/a-63322660

Через пошкоджену ділянку газопроводу "Північний потік-2" у територіальних водах Швеції у Балтійському морі досі спостерігається витік газу. Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомили у береговій охороні Швеції, інформує агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, площа витоку газу на поверхні моря на цій ділянці навіть зросла - з 15 до 30 метрів у діаметрі. Цей витік газу - один з двох, виявлених у територіальних водах Швеції - першочергово був меншим за інший. Натомість у шведській береговій охороні підтвердили, що на другому місці, де було пошкоджено трубопровід "Північний потік", витоку газу не відбувається.

У понеділок берегова охорона Швеції спрямувала водолазне судно на місце аварії з метою розслідування інциденту.

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Нових повідомлень щодо двох інших витоків газу, які спостерігалися у водах Данії, не надходило, інформує агентство dpa. Напередодні, 2 жовтня, енергетичне агентство Данії повідомило про повне припинення витоків газу на обох "Північних потоках".

Про витік на двох нитках "Північного потоку" та одній нитці "Північного потоку-2" стало відомо 26 вересня. Через три дні берегова охорона Швеції виявила ще одне місце витоку газу. Сейсмологічні служби Швеції та Данії зафіксували підводні вибухи в районі, де стався витік.

Розслідування причин триває в Німеччині, Данії та Швеції. У цих країнах, а також у Євросоюзі, дотримуються думки, що аварії на газогонах було спричинено навмисними діями. Утім, хто стоїть за цією диверсією, наразі невідомо.

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

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