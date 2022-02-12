 У Верховній Раді 13 лютого пройде закрите засідання з силовиками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2022

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Новини

У Верховній Раді 13 лютого пройде закрите засідання з силовиками

Народні депутати працюватимуть в безперервному режимі через загрозу нового російського вторгнення.

Будівля Верховної Ради України

Керівники фракцій і груп Верховної Ради України (ВРУ) в неділю, 13 лютого, проведуть закрите засідання з керівництвом силових структур та фінансових відомств,  співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко після наради у голови ВРУ Руслана Стефанчука у суботу, 12 лютого.

Під час засідання, що заплановане попередньо на 16:00, обговорюватимуть "зростання ризиків і загроз продовження російського вторгнення". 

До участі у зустрічі запросили міністра оборони Олексія Резнікова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, керівника Служби безпеки Івана Баканова, керівництво військової та зовнішньої розвідок, представників національного банку та міністерства фінансів.

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Лідери фракцій і груп ВРУ також виступили з ініціативою безперервної роботи парламенту, як це було під час початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році. Руслан Стефанчук ідею підтримав та висловив надію на результативну роботу парламенту майбутнього пленарного тижня.

Лідери фракцій парламенту також пропонують створити щось на кшталт антикризового штабу у ВРУ для "оперативного опрацювання побажань українського уряду та міністерства оборони". Серед інших пропозицій - збільшення бюджетного фінансування ЗСУ та суб’єктів місцевого самоврядування для підвищення забезпечення підрозділів територіальної оборони.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада розуміє всі ризики, що пов'язані зі стягненням російських військ до українського кордону, але паніка в такій ситуації грає на руку "ворогам".

Раніше сьогодні уряд Німеччини закликав громадян ФРН залишити Україну та відмовитись від подорожей без нагальної потреби. Загалом, протягом останньої доби 19 країн закликали своїх громадян виїхати з України через високий ризик агресії з боку Росії.

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