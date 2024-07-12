В Україні хочуть скасувати сезонне переведення годинників

Народні депутати повернуться до довоєннної законодавчої ініціативи, яка передбачає скасування літнього часу в Україні.

Верховна Рада України найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт про сезонне переведення годинників, повідомив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

"Згідно з попереднім порядком денним на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки", - написав нардеп 11 липня у своєму Telegram-каналі. Точна дата розгляду невідома, через воєнний стан на сайті українського парламенту не публікують у відкритому доступі інформацію про план роботи Верховної Ради.

Літній та зимовий час в Україні

Україна живе за східноєвропейським часом і двічі на рік переводить стрілки годинника : в останню неділю березня - на літній час, а в останню неділю жовтня - на зимовий. Переведення годинників в Україні здійснюється майже 40 років.

З 2020 року у парламенті перебуває на розгляді законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", авторства голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. У ньому пропонується скасувати сезонні переведення годинників і залишити в Україні зимовий час. У 2021 році ініціативу підтримали в першому читанні.

"Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. - Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню".