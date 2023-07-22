Перша вулиця Зеленського з'явилася у Великобританії

У британському містечку Гарлоу на заході графства Ессекс 21 липня офіційно відкрили нові дорожні знаки на вулиці, названій на честь президента України Володимира Зеленського. Відтепер П'ята авеню у Гарлоу матиме назву П'ята авеню - Зеленський авеню.

Це перша вулиця у Великобританії, названа на честь українського лідера, зауважує британський мовник ВВС.

Член британського парламенту Роберт Галфон зазначив, що місто має символічне значення для вшанування українського лідера. Гарлоу збудували для сімей переселенців з Лондона після Другої світової війни. "Ми хотіли показати українцям, що можна зробити - що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", - сказав депутат і похвалив місцевих жителів, які допомогли прихистити близько 70 українських біженців з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На урочистій церемонії мав був присутнім посол України уВеликобританії Вадим Пристайко, але Зеленський звільнив його незадовго до її відкриття.

Раніше в Україні у знак вдячності за підтримку українського народу з'явилося кілька вулиць названих на честь колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Зокрема, у Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на вулицю Бориса Джонсона, а у Василькові на Київщині іменем Джонсона назвали нову набережну.

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