  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаВеликобританія

Перша вулиця Зеленського з'явилася у Великобританії

Тетяна Кирилюк
15 хв. тому

Відтепер П'ята авеню у містечку Гарлоу в британському Ессексі матиме назву П'ята авеню - Зеленський авеню.

https://p.dw.com/p/4UGLT
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

У британському містечку Гарлоу на заході графства Ессекс 21 липня офіційно відкрили нові дорожні знаки на вулиці, названій на честь президента України Володимира Зеленського. Відтепер П'ята авеню у Гарлоу матиме назву П'ята авеню - Зеленський авеню.

Це перша вулиця у Великобританії, названа на честь українського лідера, зауважує британський мовник ВВС.

Член британського парламенту Роберт Галфон зазначив, що місто має символічне значення для вшанування українського лідера. Гарлоу збудували для сімей переселенців з Лондона після Другої світової війни. "Ми хотіли показати українцям, що можна зробити - що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", - сказав депутат і похвалив місцевих жителів, які допомогли прихистити близько 70 українських біженців з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На урочистій церемонії мав був присутнім посол України уВеликобританії Вадим Пристайко, але Зеленський звільнив його незадовго до її відкриття.

Раніше в Україні у знак вдячності за підтримку українського народу з'явилося кілька вулиць названих на честь колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Зокрема, у Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на вулицю Бориса Джонсона, а у Василькові на Київщині іменем Джонсона назвали нову набережну.

Читайте також: Борис Джонсон засмутився звільненням Зеленським посла у Британії Пристайка

 

"Слава Україні!": Як світові лідери підтримували українців

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пожежа на полігоні в Криму, 19 липня 2023 року

В Криму детонує склад БК, в ЗСУ підтвердили удар (оновлено)

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика9 год. тому
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика22 год. тому
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку