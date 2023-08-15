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ПолітикаВеликобританія

У Британії затримали трьох імовірних російських шпигунів

Роман Губа
2 год. тому

Трьох громадян Болгарії, які проживали у Великобританії понад 10 років, звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

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Під прицілом, підозрюваний
Трьох громадян Болгарії підозрюють у шпигунстві на користь Росії в БританіїФото: Franziska Gabbert/dpa Themendienst/picture alliance

У Великобританії заарештували трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії, повідомив у вівторок, 15 серпня, британський мовник BBC.

Обвинуваченим від 31 до 45 років. Двоє з них є парою. Їх затримали в Лондоні ще у лютому і з тих пір вони перебувають під вартою.

Вони проживали та працювали в Британії багато років. Зокрема, один із підозрюваних переїхав ще в 2009 році, працював технічним спеціалістом у сфері фінансових послуг. Він мав досвід ведення бізнесу у Росії, а також стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики. Пара переїхала до Великобританії близько 10 років тому, працювала в медичній сфері, очолювала громадську організацію, яка знайомила болгар з "культурою та нормами британського суспільства", а також працювала на закордонних виборчих дільницях під час виборів у Болгарії. 

Слідство вважає, що вони працювали на російські спецслужби. Їм інкримінують володіння підробленими посвідченнями особи громадян Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії. Вони мають постати перед судом у січні.

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Полювання за російськими шпигунами в Європі 

Лише цього літа за підозрою в участі у російській шпигунській мережі в Польщі затримали щонайменше 16 людей. Серед них є громадяни Росії, Білорусі та України, які брали участь у розвідці військових об'єктів і морських портів, а також проводили пропагандистську діяльність на користь РФ. Дії цієї мережі включали "підготовку сходження з колій потягів, що перевозять допомогу Україні", а також "розпалювання настроїв проти українського народу або надання допомоги Україні з боку Польщі", кажуть в в польському Агентстві внутрішньої безпеки.

У Німеччині в серпні затримали офіцера Бундесверу за підозрою в шпигунстві на Росію. За даними прокуратури, він з власної ініціативи неодноразово зв'язувався з генеральним консульством РФ у Бонні та посольством Росії у Берліні та пропонував їм співпрацю, видаючи службову інформацію для подальшої передачі одній з російських спецслужб. 

Цього та минулого року про затримання імовірних російських шпигунів повідомляла влада Швеції, Норвегії, Нідерландів і низки інших країн.

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Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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