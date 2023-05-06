У Великобританії проходить церемонія коронації Чарльза III

На коронацію Карла III у Вестмінстерському абатстві запрошено 2300 гостей із 203 країн, зокрема близько 100 глав держав. Серед них - президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня, відбувається церемонія коронації Чарльза III як короля Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності. В результаті Карл III, який формально вступив на престол 8 вересня 2022 року, стане не просто главою держави, а й помазаником Божим, і дасть клятву захищати закони країни та Англіканську церкву, верховним правителем якої він вважається.

У Лондоні на вулицях, якими має проїхати карета монарха і його дружини - герцогині Корнуольської Камілли, яка носить титул королеви-консорт, зібралися тисячі людей, багато хто з них тримає британські прапори.

Церемонію охороняють, зокрема, і військовослужбовці. Як передає BBC, на лондонський вокзал Ватерлоо з гарнізонів з усього королівства прибули п'ять тисяч озброєних військових, яких скерували до Вестмінстерського мосту. Це наймасштабніше переміщення військового персоналу британською залізницею з часів похорону прем'єр-міністра країни Вінстона Черчилля 1965 року, повідомили в залізничній компанії Network Rail.

Фото: Yui Mok/REUTERS

Запрошено 2300 гостей із 203 країн

Очікується, що церемонія коронації триватиме близько двох годин. На неї запрошено 2300 гостей із 203 країн, включно з членами британської королівської сім'ї та близько 100 глав держав. Серед інших запрошення отримали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Франції Емманюель Макрон, король Іспанії Філіп VI і королева Летиція, спадкоємний принц Японії Акісіно і спадкоємна принцеса Японії Кіко, а також перша леді США Джилл Байден. Як нагадує американський телеканал ABC, з моменту здобуття незалежності американської нації жоден президент США не відвідував церемонію коронації британського монарха.

Серед гостей - син Чарльза III Гаррі, герцог Сассекський, який прибув 5 травня в Лондон комерційним рейсом зі США.

Президент Росії Володимир Путін і правитель Білорусі Олександр Лукашенко на тлі війни в Україні запрошення на коронацію не отримали. Від України на церемонію приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із дружиною президента Оленою Зеленською.

Перша леді України Олена Зеленська на церемонії коронації у Лондоні Фото: Jacob King/dpa/picture alliance

Після закінчення церемонії Карл III і герцогиня Камілла вирушать до Букінгемського палацу.

Коронація Карла III - 40-ва за рахунком у Вестмінстерському абатстві з 1066 року. Чарльз III, який носив раніше титул принца Уельського, став королем Великобританії та 14 інших територій у вересні 2022 року, коли після 70 років перебування на троні померла його мати - королева Єлизавета II.

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