У Великобританії оголосили сім міст, де може відбутися "Євробачення-2023"

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У другий етап відбору міст для проведення пісенного конкуру вийшли Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд.
Британський суспільний мовник BBC у п'ятницю, 12 серпня, оголосив шортліст із семи міст, де можуть провести міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". До нього увійшли Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд.
Як зазначається на сайті мовника, ці міста обрали за критеріями "спроможності, можливості та досвіду для проведення події такого масштабу та складності".
Загалом на право проводити конкурс претендували 20 міст Великобританії, зокрема Лондон і Белфаст. Як зазначається на сайті BBC, столиця Об'єднаного Королівства загалом відповідає критеріям конкурсу, однак вибула з нього через прагнення влади переносити події за межі Лондона.
У наступному раунді BBC обиратиме місто-господаря "Євробачення-2023" спільно з Європейською мовною спілкою (ЄМС).
Серед критеріїв оцінки - наявність належного майданчику для проведення конкурсу, здатного вмістити 10 тисяч глядачів, фінансові зобов'язання міста або регіону щодо проведення події, потужність культурної пропозиції, зокрема позаефірні місцеві та регіональні заходи, а також демонстрація української культури та музики.
"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - цитує директорку несценарного контенту BBC Кейт Філіпс "Суспільне".
Місто-переможця, де зрештою проведуть "Євробачення-2023" мають оголосити восени.
"Євробачення-2023" мало відбутися в Україні після перемоги гурту Kalush Orchestra у травні 2022 на конкурсі в італійському Турині. Однак, попри заперечення Києва, Європейська мовна спілка вирішила перенести подію з міркувань безпеки у Великобританію, виконавець якої посів друге місце в цьому році.
У BBC, які організовують конкурс, запевнили, що відзначать та представлятимуть Україну протягом всього "Євробачення-2023". Крім того, Україна, як держава-переможниця конкурсу минулого року, автоматично потрапить до фіналу.
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