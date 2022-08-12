У Великобританії оголосили сім міст, де може відбутися "Євробачення-2023"

Британський суспільний мовник BBC у п'ятницю, 12 серпня, оголосив шортліст із семи міст, де можуть провести міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". До нього увійшли Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд.

Як зазначається на сайті мовника, ці міста обрали за критеріями "спроможності, можливості та досвіду для проведення події такого масштабу та складності".

Лондон вибув з конкурсу

Загалом на право проводити конкурс претендували 20 міст Великобританії, зокрема Лондон і Белфаст. Як зазначається на сайті BBC, столиця Об'єднаного Королівства загалом відповідає критеріям конкурсу, однак вибула з нього через прагнення влади переносити події за межі Лондона.

У наступному раунді BBC обиратиме місто-господаря "Євробачення-2023" спільно з Європейською мовною спілкою (ЄМС).

Серед критеріїв оцінки - наявність належного майданчику для проведення конкурсу, здатного вмістити 10 тисяч глядачів, фінансові зобов'язання міста або регіону щодо проведення події, потужність культурної пропозиції, зокрема позаефірні місцеві та регіональні заходи, а також демонстрація української культури та музики.

Великобританія проведе конкурс від імені України

"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - цитує директорку несценарного контенту BBC Кейт Філіпс "Суспільне".

Місто-переможця, де зрештою проведуть "Євробачення-2023" мають оголосити восени.

"Євробачення-2023" мало відбутися в Україні після перемоги гурту Kalush Orchestra у травні 2022 на конкурсі в італійському Турині. Однак, попри заперечення Києва, Європейська мовна спілка вирішила перенести подію з міркувань безпеки у Великобританію, виконавець якої посів друге місце в цьому році.

У BBC, які організовують конкурс, запевнили, що відзначать та представлятимуть Україну протягом всього "Євробачення-2023". Крім того, Україна, як держава-переможниця конкурсу минулого року, автоматично потрапить до фіналу.

Читайте також: Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України