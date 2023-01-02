У Ватикані прощаються з колишнім папою Римським Бенедиктом

Прощання з Бенедиктом XVI триватиме три дні, похорон, який очолить діючий папа Римський Франциск, буде відслужений на площі Святого Петра 5 січня.

В базиліці Святого Петра в Ватикані в понеділок, 2 січня, розпочалося публічне прощання з папою Римським на спочинку Бенедиктом XVI, повідомляє Vatican News.

Протягом 1 січня тіло покійного папи знаходилось у каплиці монастиря, куди попрощатися і помолитися за спочинок його душі приходили кардинали, члени Римської курії, ватиканські працівники та чернечі спільноти. В понеділок тіло перенесли до базиліки Святого Петра.

Хоча храм відкрився для прощання о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом), з самого ранку тисячі людей вишикувалися на площі Святого Петра в довгі черги, щоб віддати останню шану папі.

Прощання триватиме три дні: з 2 по 4 січня, а похорон, який очолить діючий папа Римський Франциск, буде відслужений на площі Святого Петра 5 січня, о 9:30 (10:30 за Києвом). По завершенні богослужінь труна з тілом покійного буде покладена в крипті базиліки Святого Петра, на тому ж місці, де спочивали мощі святого Івана Павла ІІ до його зарахування до лику блаженних.

Прощання триватиме з 2 по 4 січня, а похорон буде відслужений на площі Святого Петра 5 січня Фото: Vatican Media via REUTERS

Серед перших, хто у понеділок прийшов віддати шану, були президент Італії Серджо Маттарелла та прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Працівники служби безпеки Ватикану прогнозують, що лише 2 січня з покійним папою попрощаються щонайменше 25 тисяч людей, зауважує "Інтерфакс-Україна".

Спадок Бенедикта XVI

Колишній папа Римський Бенедикт XVI помер 31 грудня у віці 95 років. Він очолював Римо-католицьку церкву з 2005 по 2013 рік, полишивши посаду за станом здоров'я. Він став першим з 1415 року папою Римським, який добровільно пішов на такий крок. Тим самим Бенедикт відкрив шлях своїм наступникам наслідувати його приклад, якщо вони відчують, що сили залишають їх.

Бенедикт став першим понтифіком, який вибачився за скандали навколо сексуального насильства над дітьми з боку священнослужителів. Водночас його критикували за те, що він не зміг покласти край приховуванням цих фактів.

Після свого відходу почесний папа Бенедикт, справжнє ім'я якого Йозеф Ратцінґер (Josef Ratzinger), вів тихий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці. Він був першим німецьким папою за тисячу років і восьмим - за дві тисячі.

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