У Ватикані відбулася заупокійна меса та похорон папи Римського на спочинку Бенедикта XVI.Фото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS
СуспільствоВатикан
У Ватикані поховали колишнього папу Римського Бенедикта
Степан Смишляєв
1 год. тому
Попрощатися з покійним експонтифіком прийшли тисячі вірян. На церемонії були присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
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У Ватикані на площі Святого Петра в четвер, 5 січня, відбулася заупокійна меса за папою Римським на спочинку Бенедиктом XVI. Його поховали в крипті базиліки Святого Петра, де спочивали мощі Івана Павла ІІ до зарахування до лику святих, повідомляє AFP.
За даними Ватикану, у месі взяли участь близько 50 тисяч людей. Віддати останню шану Бенедикту, який був першим німецьким папою за майже пів тисячі років і восьмим - за дві тисячі, прибули президент і канцлер ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і Олаф Шольц (Olaf Scholz), прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) та голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).
Загалом за три дні, поки тривало прощання з Папою, йому віддали шану близько 200 тисяч людей, пише АР.
Спадок Бенедикта XVI
Колишній папа Римський Бенедикт помер 31 грудня у віці 95 років. Він очолював Римо-католицьку церкву з 2005 по 2013 рік, покинувши посаду за станом здоров'я. Він став першим з 1415 року папою Римським, який добровільно пішов на такий крок. Тим самим Бенедикт відкрив шлях своїм наступникам наслідувати його приклад, якщо вони відчують, що сили залишають їх.
Свого часу він також дав перше в історії церкви телеінтерв'ю. Після відходу зі святого престолу почесний папа Бенедикт, справжнє ім'я якого Йозеф Ратцінґер (Josef Ratzinger), вів тихий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці.