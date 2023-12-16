У Ватикані кардинала вперше засудили до тюремного ув'язнення

Найбільший судовий процес за всю Ватикану закінчився в суботу, 16 грудня. Вперше за весь час існування католицької церкви суд засудив кардинала до тюремного ув'язнення.

75-річний Анджело Беччу засуджений до п'яти з половиною років тюрми за участь в злочинній змові, шахрайство, зловживання, надання неправдивої інформації, корупцію, відмивання коштів, оприлюднення секретних документів.

Одним з епізодів справи стали порушення та зловживання при купівлі за рахунок пожертвувань будівлі в центрі Лондона за завідомо завищеною ціною. Втрати від цієї інвестиції в купівлю нерухомості, за даними аудиторів, становили 89 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 104 мільйонів євро).

Беччу на момент злочину був третьою людиною у Ватикані - заступником державного секретаря з загальних справ. Процес над ним і дев'ятьма його спільниками тривав понад два роки.

Останніми роками Папа Римський Франциск видав серію указів, спрямованих на просування фінансової прозорості Ватикану та запобігання корупції. В 2019 році він призначив главою трибуналу Ватикану Джузеппе Піннатоне - колишнього прокурора в Римі, відомого боротьбю з мафією. У 2021 році понтифік видав указ, який дозволяє судити кардиналів судом Ватикану.

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