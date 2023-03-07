Варшава спростувала слова Блащака про ЗРК Patriot (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 7 березня, (час київський).

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Представники німецької влади назвали "шокуючим" поширене в соцмережах відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця. "Якщо це справді відбулося, тоді це воєнний злочин", - заявив у вівторок представник МЗС ФРН. Німеччина вже допомагає Україні розслідувати воєнні злочини. Торік ФРН надала Україні матеріалів для криміналістичної експертизи майже на 12 мільйонів євро, наголосив представник МЗС.

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Міністерство оборони Польщі уточнило слова глави оборонного відомства Маріуша Блащака, який заявив, що зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot вже прибули в Україну, повідомляє польське видання Defence24. Зазначається, що заява Блащака стосувалася ухвалення рішення щодо передання цих ЗРК Україні, а не безпосереднього прибуття цих систем в країну.

"Сенс слів віцепрем'єра, міністра національної оборони пана Маріуша Блащака полягав у тому, щоб зазначити, що завдяки зусиллям Польщі було ухвалено рішення щодо перекидання батареї Patriot", - ідеться в повідомленні міноборони Польщі, яке було надіслано виданню у відповідь на публікацію слів Блащака.

Раніше цього дня іспанське видання La Razоn опублікувало інтерв'ю з керівником оборонного відомства Польщі Маріушем Блащаком, де той заявив, що перші батареї Patriot вже прибули в Україну. "Завдяки зусиллям Польщі в Україну прибули, зокрема, батареї Patriot або перші танки Leopard", - сказав Блащак, відповідаючи на запитання про те, чи наполягатиме Польща на наданні Києву всієї необхідної йому зброї.

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Україна розпочала перемовини щодо продовження так званої "зернової угоди" - пакет окремих домовленостей між Україною та Туреччиною й Росією та Туреччиною за участі ООН, укладених в липні 2022 року. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на високопоставлене джерело в уряді України. "Зернова угода" передбачає створення морських коридорів для безпечного вивезення з портів України зерна і агропродукції, попри блокування портів російськими збройними силами. Сьогодні Україна, за словами джерела, не веде прямих переговорів із Росією, проте в Києві знають, що партнери, з якими він веде перемовини, зберігають контакт із Москвою. Термін дії нинішньої угоди спливає 18 березня.

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++13.43++

Починаючи з 7 березня у Харкові ввечері підсвічуватимуть центральні автомагістралі та найбільш завантажені автодороги, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його Telegram-каналі. Він нагадав, що після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, вуличне освітлення в місті не використовували з міркувань безпеки. Однак, за словами Терехова, темрява на дорогах призвела до аварій, у яких постраждали люди.

++13.16++

Правитель Білорусії Олександр Лукашенко повідомив про затримання понад двох десятків осіб, яких звинувачують у причетності до інциденту з російським літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". "На сьогодні затримано понад 20 співучасників, які на території Білорусі", - сказав Лукашенко, слова якого наводить держагентство БелТА. "Решта ховаються там (за кордоном - Ред.)", - додав білоруський правитель. Раніше цього дня Лукашенко розповів, що серед затриманих був завербований спецслужбами України росіянин, повідомляє "Інтерфакс".

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Влада Херсона й Херсонської області закликає містян та жителів регіону залишити місто й область через постійні російські обстріли та небезпеку, яку вони становлять. "У зв'язку з тим, що більшість снарядів влучає у житлові будинки, радимо скористатися безкоштовною евакуацією, аби не ставити під загрозу власне життя та безпеку своїх рідних", - йдеться в заклику.

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зірвала плани Росії щодо окупації прибережних районів Миколаївської області, зокрема Очакова. Як повідомляє пресслужба СБУ, у результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста. За даними слідства, російська воєнна розвідка поставила перед ним завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. Так, меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення росіянами південного українського регіону. Втім, посадовець проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів, йдеться в повідомленні.

Встановлено, що агентом ГРУ РФ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником ГРУ.

++12.17++

Україна вже отримала батареї зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) американського виробництва Patriot. Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанському виданню La Razon . "Хочу наголосити, що саме завдяки зусиллям Польщі в Україну надійшли, зокрема, батареї Patriot або перші танки Leopard. За словами польського урядовця, з початку війни Варшава передала Києву зброї та оснащення на суму понад 2,2 мільярда євро. Ця сума не містить витрат на вишкіл українських військових, а також не включає останнього пакета польської допомоги Україні в вигляді бронетехніки, додав польський урядовець.

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В Україну за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 5650 тонн, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Серед обладнання, яке отримала Україна, - понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів", - зазначив очільник міненерго, слова якого наводять у Telegram-каналі відомства . Урядовець зазначив, що завдяки цій допомозі Україна змогла відновити роботу великої кількості об'єктів енергетичної інфраструктури, обстріляних росіянами з ракет, дронів та артилерії.

++11.38++

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час виконання професійних обов'язків було вбито щонайменше 12 журналістів та медіапрацівників, ще 21 журналіста було поранено. Про це повідомляється у щорічному звіті партнерських організацій Ради Європи (РЄ), об'єднаних у "Платформу сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів". У звіті за 2022 рік під назвою "Війна у Європі і боротьба за право повідомляти" зазначається, що повномасштабне російське вторгнення загострило загальні тенденції погіршення стану свободи преси в усій Європі.

++10.58++

Унаслідок агресивної війни Росії в Україні загинули 464 дитини, а ще 931 поранена. Загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждали 1 395 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора України. Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки немає точної статистики щодо місць ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64. Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройні сили РФ також пошкодили 3 126 навчальних закладів, з яких 438 зруйновані повністю, додали в Офісі генпрокурора.

Українські сили стабілізували північну лінію оборони Бахмуту - розвідка

++10.36++

Українські Сили оборони, ймовірно, стабілізували у вихідні оборонний периметр Бахмуту після того, як російські окупанти спробували атакувати північну частину міста. Такого висновку доходять аналітики британської військової розвідки в щоденному огляді, який публікує міноборони Великобританії. Водночас у Лондоні зазначають, що оборона міста українською армією виснажує сили обох сторін, однак російським окупантам дедалі складніше підтримувати темп наступу через проблеми з особовим складом і боєприпасами, а також наявні суперечки між ПВК "Вагнер" та міноборони РФ.

++10.17++

Російські війська, за даними НАТО, у боях за Бахмут втратили вп'ятеро більше військових, ніж ЗСУ. Про це повідомила американська телекомпанія CNN із посиланням на неназваного військового чиновника Північноатлантичного альянсу. Хоч точних даних про втрати обох сторін джерело не назвало, проте вказало, що українська армія також зазнає суттєвих втрат у боях за місто.

++10.01++

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 5 березня 2023 року становили 21793 цивільних, зокрема 8173 загиблих, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) 6 березня.

За лютий 2023 року зафіксовано 128 убитих. Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень потребують додаткового підтвердження, а отримання інформації із зони бойових дій затримується, наголошується в документі.

++09.50++

Іще десять військових льотчиків ЗСУ можуть прибути до США для підвищення навичок управління бойовими літаками, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнаного американського чиновника. За даними посадовця, оцінка рівня професіоналізму українських пілотів відбуватиметься на військовій базі Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Сполучених Штатах уже стажуються два українських військових льотчики з метою "стати більш ефективними пілотами". Співрозмовник CNN наголосив, що нових відомостей про можливість надання Україні винищувачів F-16, про що Київ запитував Вашингтон, поки що немає.

++08.56++

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії "Найхоробріша жінка" (International Women of Courage, IWOC), яку вручає Державний департамент США.

"Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівниця волонтерського підрозділу парамедиків "Янголи Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на Донбасі з 2014 до 2018 року. Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та прихованого вивезення відеоматеріалів із задокументованими звірствами, що їх вчинили російські військові в Маріуполі", - ідеться релізі на сайті Держдепу.

Церемонію нагородження IWOC проведуть державний секретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден 8 березня у Білому домі.

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++08.22++

Китай не постачає озброєння ні Росії, ні Україні, заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган на полях сесії Всекитайських зборів народних представників. Він особливо наголосив на необхідності якомога швидше розпочати переговори про мир.

++07.52++

Росія відмовилася від участі в щорічному обміні даними про збройні сили, передбаченому Віденським документом 2011 року для членів Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомила американська Асоціація з контролю над озброєннями (Arms Control Association) з посиланням на лист російської сторони й неназваного європейського представника. Згодом цю інформацію в коментарі російському виданню РБК підтвердив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

ЗСУ повідомили про збиття російського літака Су-25

++07.26++

Збройні сили України за добу збили російський бойовий літак Су-25 і 8 дронів різних типів, повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні. "Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що авіація Повітряних сил за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім того, ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, вісім районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, боєприпаси та радіолокаційну станцію окупантів.

Загалом Сили оборони відбили протягом доби понад 140 атак російських окупаційних сил на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, йдеться в зведенні Генштабу.

Також протягом минулої доби російських обстрілів зазнали окремі райони Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, додали в Генштабі.



++07.15++

Комітет парламенту Великобританії з питань оборони застеріг на тлі регулярних поставок озброєнь Україні щодо загрози виснаження власних запасів. Сполучене Королівство і його союзники по НАТО "дозволили своїм запасам скоротитися до небезпечно низького рівня", наводить агентство PA витяги із заяви комітету. Така ситуація загрожує не тільки подальшій передачі зброї Україні, а й власній безпеці (країн-постачальників. - Ред.), оскільки для поповнення запасів знадобляться роки, вказується далі.

Білий дім: США не вивчають можливість передачі Україні літаків F-16

++07.06++

Сполучені Штати наразі не розглядають можливість передачі Україні багатофункціональних винищувачів F-16. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Президент США Джозеф Байден уже висловлювався щодо цього, додала вона. Раніше до США прибули перші українські льотчики для оцінки їхніх навичок щодо навчання пілотування американськими бойовими літаками.

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