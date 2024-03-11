У ЮНЕСКО порахували збитки наукової інфраструктури України

Понад 1400 будівель наукових установ України зруйновані або пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, а відновлення державної наукової інфраструктури коштуватиме 1,26 мільярда доларів. Про це йдеться у звіті установи ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), оприлюдненому у понеділок, 11 березня.

У дослідженні йдеться, що загалом 1443 будівлі, що належать 177 науковим установам, пошкоджені або зруйновані через вторгнення Росії. "Відновлення цих будівель коштуватиме понад 1,21 мільярда доларів США, у тому числі 980,5 мільйонів доларів окремо для університетів, оскільки вони зазнали найбільших збитків", - заявляє ЮНЕСКО.

Читайте також: РФ виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО - Зеленський

Також зазначається, що найбільше постраждала наукова інфраструктура Харкова та області.

Крім цього, йдеться у дослідженні, через російське вторгнення пошкоджені понад 750 одиниць наукового та технічного обладнання, більшість з яких не підлягають ремонту. Вартість відновлення цього обладнання оцінюється в 45,9 мільйона доларів.

Читайте також: ЮНЕСКО оголосила пам'ятки Києва та Львова "під загрозою" через війну

У ЮНЕСКО також заявили, що ситуація навколо Інституту проблем безпеки атомних електростанцій поблизу Запоріжжя викликає "особливе занепокоєння". "Важливе обладнання для моніторингу стану атомної промисловості було викрадено або знищено, включаючи унікальну радіологічну лабораторію, яка контролює рівень радіації. Втрата цього обладнання для моніторингу становить серйозну загрозу безпеці для ширшого регіону", - додали в ЮНЕСКО.

Керівниця відділу фундаментальної науки, дослідницьких інновацій та інженерії ЮНЕСКО Амаль Касрі також додала, що понад 4000 українських вчених залишили країну, назвавши витік мізків "великою проблемою". Згідно зі звітом, найбільше українських науковців прийняли Німеччина та Польща.