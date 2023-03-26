У Туркменістані відбуваються парламентські вибори

В авторитарно керованому Туркменістані проходять парламентські вибори. На думку спостерігачів, більшою владою в країні, ніж парламент, володіє очолювана експрезидентом Гурбангули Бердимухамедовим Народна рада.

У Туркменістані в неділю, 26 березня, відбуваються перші вибори парламенту (Меджлісу) після конституційної реформи. Обирають також членів місцевих органів влади і самоврядування. Дільниці для голосування відкриті з 7.00 до 19.00 за місцевим часом (05.00-17.00 за Києвом).

За даними Центрвиборчкому в Ашхабаді, на ці вибори висунуто 175 кандидатів від кількох політичних партій, зокрема від Демократичної партії Туркменістану, Аграрної партії Туркменістану, партії Промисловців і підприємців Туркменістану, а також від груп громадян. Порогу явки, згідно із законодавством республіки, не існує.

Опозиція поза виборчим процесом

Західні спостерігачі не вважають вибори в Туркменістані чесними і вільними. Як передає агентство AFP, до виборчих бюлетенів не внесли жодного опозиційного політика, у країні діє жорстка політична цензура.

На думку правозахисників, ця центральноазійська країна є однією з найжорстокіших диктатур у світі і живе в ізоляції, яку можна порівняти з Північною Кореєю. У рейтингу організації "Репортери без кордонів" Туркменістан перебуває в самому низу - поруч із такими країнами, як КНДР, Еритрея та Іран.

Країною править одна родина

Колишньою радянською республікою вже 16 років править сім'я Бердимухамедових. У березні 2022 року багаторічний глава держави Гурбангули Бердимухамедов передав кермо влади своєму синові Сердару, але не відійшов від політичного життя. У січні він висловився за скасування верхньої палати парламенту, яку сам же заснував 2021 року.

Реформу одностайно схвалили, після чого Гурбангули Бердимухамедова призначили главою нового вищого конституційного органу - так званої Народної ради, яка визначає напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Туркменістану і тим самим має більшу владу, ніж парламент.

Туркмени, які живуть в еміграції, звинувачують Бердимухамедова-старшого в переслідуванні інакомислячих і побудові культу особи, одним із проявів якого стало встановлення в столиці країни Ашхабаді 21-метрового позолоченого пам'ятника самому Бердимухамедову.

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