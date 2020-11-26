 У Туреччині затримано майже 200 підозрюваних у причетності до путчу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2020

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Новини

У Туреччині затримано майже 200 підозрюваних у причетності до путчу

Затриманих військових і цивільних осіб підозрюють у зв'язках з Фетхуллахом Гюленом, якого турецька влада обвинувачує у спробі організувати переворот влітку 2016 року.

Турецькі спецпризначенці, архівне фото

Турецькі спецпризначенці, архівне фото

У Туреччині, через понад чотири роки після невдалої спроби державного перевороту, прокуратура міста Ізмір видала ордери на затримання понад 300 військових і цивільних співробітників турецьких збройних сил. Вони підозрюються в зв'язках з ісламським проповідником Фетхуллахом Гюленом, повідомило інформаційне агентство Anadolu у вівторок, 8 грудня.

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Більшість підозрюваних - діючі військовослужбовці. Майже 200 з них вже затримані під час поліцейських операцій в 50-ти провінціях Туреччини. З часу спроби путчу в 2016 році в Туреччині були взяті під варту десятки тисяч людей, ще понад сто тисяч - звільнені з держслужби. Тільки з лав збройних сил Туреччини, згідно з офіційними даними, звільнено понад 20 тисяч осіб.

Керівництво Туреччини вважає Фетхуллаха Гюлена організатором спроби путчу. Воно домагається видачі проповідника з США, де він проживає. Сам Гюлен заперечує причетність до спроби державного перевороту в Туреччині.

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