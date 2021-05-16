 У Туреччині закінчується жорсткий локдаун, але комендантська година діятиме | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Туреччині закінчується жорсткий локдаун, але комендантська година діятиме

Жорсткий локдаун у країні закінчується 17 травня. Утім, комендантська година та деякі інші обмеження діятимуть й надалі - принаймні до 1 червня.

Турист фотографується на тлі палацу Долмабахче в Стамбулі

Турист фотографується на тлі палацу Долмабахче в Стамбулі. На туристів не поширювалася дія комендантської години

У Туреччині з 17 травня спливає діє 17-денного "повного локдауну". Утім, після його завершення в країні збережеться низка обмежень, повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини в неділю, 16 травня.

Зокрема, на вихідних залишаться обмеження на вихід з помешкання. Також продовжить діяти вечірня комендантська година у всій країні, яка розпочинається о 21:00. Заклади харчування працюватимуть лише навинос, залишатимуться зачиненими школи. Водночас жителі Туреччини знову зможуть подорожувати між містами та регіонами. Ці обмеження діятимуть принаймні до 1 червня, повідомляє інформагенція dpa.

Критика дій уряду та політики вакцинації

Нагадаємо, туристи  у країні не підпадають під обмеження на пересування після 21:00. Ця норма, а також заборона на продаж алкоголю викликали чималу критику в країні, мовляв, до турків ставляться як до людей другого сорту. Обурення викликала також реклама відпочинку в Туреччині, у якій працівники туристичної галузі зображені у масках з написом: "Насолоджуйтеся, я - вакцинований!". Працівники туристичної сфери були у пріоритетних списках на вакцинацію.

У Туреччині, де проживає до 84 мільйонів людей, близько 18 відсотків населення отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. Турецька асоціація лікарів звинувачує уряд у недостатній прозорості вакцинальної кампанії і вимагає передусім швидкої вакцинації викладачів.

На даний час кількість нових інфікувань за добу становить приблизно 11 тисяч порівняно із понад 60 тисячами випадків у середині квітня. Водночас лікарі вказують на зменшення кількості тестувань на коронавірус, через що реальне число інфікувань може бути значно вищим. Від початку пандемії у країні зафіксували близько 5,1 мільйона заражень коронавірусом, померли понад 44 тисячі людей, у яких підтвердили інфікування.

Дивитись відео 06:14

Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)

  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


Також за темою

Coronavirus - Impfung in Berlin

Коронавірус: експерти у ФРН попереджають про повторну вакцинацію вже восени 16.05.2021

У німецькій комісії з вакцинації вважають високою ймовірність того, що жителям країни доведеться робити повторне щеплення від коронавірусу найпізніше у 2022 році. Між тим число добових заражень у ФРН знижується.

BioNTech COVID-19 Impfstoff

У МОЗ України розповіли про плани вакцинації освітян 15.05.2021

Вакцинація працівників освіти в Україні може розпочатися з 24-25 травня, їх щеплюватимуть препаратом BioNTech/Pfizer, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Deutschland Passkontrolle am Flughafen Münster-Osnabrück

Німеччина послабила правила в'їзду до країни 13.05.2021

Особи, які були повністю вакциновані від коронавірусу визнаними в ЄС вакцинами або перехворіли на COVID-19, при в'їзді до Німеччини більше не повинні йти на карантин та здавати тест.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук (ц) у Печерському райсуді Києва 13 травня

Які докази держзради Медведчука зібрали правоохоронці

DW з'ясовувала, у чому саме підозрюють одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.  

Zapfpistole mit einem Tropfen

АЗC в Україні призупиняють продаж преміального пального

Уряд запровадив граничний рівень надбавки на середню ціну бензину і дизеля, АЗС припинили продаж преміального пального.  