У Туреччині закінчується жорсткий локдаун, але комендантська година діятиме

У Туреччині з 17 травня спливає діє 17-денного "повного локдауну". Утім, після його завершення в країні збережеться низка обмежень, повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини в неділю, 16 травня.

Зокрема, на вихідних залишаться обмеження на вихід з помешкання. Також продовжить діяти вечірня комендантська година у всій країні, яка розпочинається о 21:00. Заклади харчування працюватимуть лише навинос, залишатимуться зачиненими школи. Водночас жителі Туреччини знову зможуть подорожувати між містами та регіонами. Ці обмеження діятимуть принаймні до 1 червня, повідомляє інформагенція dpa.

Критика дій уряду та політики вакцинації

Нагадаємо, туристи у країні не підпадають під обмеження на пересування після 21:00. Ця норма, а також заборона на продаж алкоголю викликали чималу критику в країні, мовляв, до турків ставляться як до людей другого сорту. Обурення викликала також реклама відпочинку в Туреччині, у якій працівники туристичної галузі зображені у масках з написом: "Насолоджуйтеся, я - вакцинований!". Працівники туристичної сфери були у пріоритетних списках на вакцинацію.

У Туреччині, де проживає до 84 мільйонів людей, близько 18 відсотків населення отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. Турецька асоціація лікарів звинувачує уряд у недостатній прозорості вакцинальної кампанії і вимагає передусім швидкої вакцинації викладачів.

На даний час кількість нових інфікувань за добу становить приблизно 11 тисяч порівняно із понад 60 тисячами випадків у середині квітня. Водночас лікарі вказують на зменшення кількості тестувань на коронавірус, через що реальне число інфікувань може бути значно вищим. Від початку пандемії у країні зафіксували близько 5,1 мільйона заражень коронавірусом, померли понад 44 тисячі людей, у яких підтвердили інфікування.

Дивитись відео 06:14 Поділитись Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rSvO Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)