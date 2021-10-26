У Туреччині заґратували сімох росіян за підозрою в підпалі лісу

Суд у Туреччині взяв під варту сімох туристів із Росії за підозрою у ненавмисному підпалі лісу. Про це повідомило генеральне консульство РФ в Анталії.

"Генконсульство підтверджує факт затримання 23 жовтня 2021 року правоохоронними органами Туреччини групи російських туристів, які здійснювали похід маршрутом "Лікійська стежка" на околицях Анталії", - йдеться в повідомленні від 25 жовтня.

Раніше турецька агенція Anadolu повідомила, що семеро російських туристів встановили намети і розвели багаття в лісовому масиві в районі Чагларджа (провінція Анталія). Після цього у вказаному місці сталася пожежа, яку загасили за допомогою літака, трьох вертольотів та п'яти пожежних машин.

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Росіяни стверджують, що побачили пожежу і намагалися її гасити

За версією самих туристів, вони не влаштовували пожежу, а побачили вогонь на своєму шляху, спробували його загасити та викликали пожежників. Проте потім їх затримали місцеві жителі та передали правоохоронцям.

Незважаючи на клопотання адвокатів, суд узяв росіян під варту на час досудового розслідування.

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Нагадаємо, цього літа у Туреччині сталися масштабні лісові пожежі. Загалом, з кінця липня по 7 серпня у 47 турецьких провінціях спалахнули 225 лісових пожеж. На той час у країні загинули восьмеро людей. Від вогню постраждали десятки тисяч гектарів території, тисячі місцевих жителів та туристів були евакуйовані у безпечні місця.