У Туреччині розпочався "повний локдаун", заборонили продаж алкоголю

У Туреччині ввечері в четвер, 29 квітня, розпочався загальнонаціональний "повний локдаун", який є найжорсткішим з початку пандемії COVID-19 та має на меті зупинити поширення коронавірусу в країні.

О 19-й годині за місцевим часом зачинилися всі магазини, які не продають товари першої необхідності. До ранку 17 травня люди можуть залишати свої домівки лише з поважних причин, як-от купівля продуктів. Ресторани працюватимуть лише навинос.

Під час локдауну школи в країні будуть зачинені. Супермаркети будуть відкриті лише у визначений час та не працюватимуть у неділю. Під час локдауну заборонено продаж алкоголю, і критики влади вважають це рішення нав'язуванням релігійного укладу життя з боку президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Уряд, однак, заявив, що не хоче надавати перевагу супермакретам, які працюватимуть, забезпечивши їм фактично монополію на продаж алкоголю, тоді як маленькі крамниці будуть змушені зачинитися.

Чимало жителів країни в останні дні перед запровадженням нового обмеження вирішили суттєво поповнити свої запаси алкогольних напоїв, зазначає інформагенція AP.

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Туристів обмеження на пересування не зачепить

Між містами можна буде подорожувати лише з дозволом. Туристів, однак, обмеження на пересування країною не стосуються, як і медиків, правоохоронців та законодавців. Під час локдауну працюватимуть промислові підприємтства, сільське господарство, медичні установи, логістичні компанії.

Цього місяця в Туреччині спостерігається сплеск захворюваності на COVID-19. 28 квітня в країні було зареєстровано приблизно 40 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, а два тижні тому - 60 тисяч випадків за добу. За словами Ердогана, добовий показник має впасти до 5 тисяч випадків. Нагадаємо, що раніше цього місяця Туреччина вже оголошувала посилення карантинних обмежень.