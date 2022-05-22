У Туреччині протестують проти засудження відомої опозиціонерки

Тисячі людей вийшли в суботу, 21 травня, на вулиці Стамбула у зв'язку з рішенням суду, ухваленим щодо відомої турецької опозиційної політикині, голови стамбульського відділення Народно-республіканської партії (НРП), дипломованої лікарки Джанан Кафтанджіолу. Протестувальники продемонстрували солідарність із Кафтанджіолу, вигукуючи гасла з вимогою дотримуватись "права, закону, справедливості".

Десять днів тому суд у Туреччині залишив у силі рішення, згідно з яким Кафтанджіолу засуджено до тривалого ув'язнення. Судді визнали вирок обґрунтованим за трьома пунктами обвинувачення. Згідно з цим вердиктом, 50-річна жінка має бути ув'язнена на 4 роки, 11 місяців і 20 днів за обвинуваченням у образі президента та публічному приниженні турецької держави.

Вирок за цілою низкою звинувачень

У 2019 році Кафтанджіолу було засуджено майже до 10 років позбавлення волі за цілою низкою звинувачень, у тому числі за образу президента Реджепа Тайіпа Ердогана та пропаганду тероризму. Звинувачення були засновані на публікаціях Кафтанджіолу у соцмережі Twitter у період з 2012 до 2017 року.

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Апеляційний суд скоротив термін ув'язнення Кафтанджіолу майже до п'яти років. За турецьким законодавством вирок до п'яти років позбавлення волі припиняється і може бути умовним, тому опозиціонерка не буде ув'язнена. Проте, за словами її адвоката, їй заборонять займатися політичною діяльністю протягом п'яти років.

У НРП вважають справу щодо Кафтанджіолу політично мотивованою

Натомість у НРП стверджують, що вирок став реакцією на те, що наприкінці червня 2019 року представник цієї партії Екрем Імамоглу на виборах мера Стамбула обійшов Біналі Їлдирима, кандидата від Партії справедливості та розвитку (ПСР) президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, що стало образливою поразкою для лідер країни. В результаті найважливішу посаду мера в Туреччині вперше за тривалий час обійняв опозиціонер, а не член ПСР. Кафтанджіолу надає підтримку Імамоглу та вважається його "правою рукою".