 У Туреччині продовжили дію суперечливих заходів для боротьби з тероризмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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У Туреччині продовжили дію суперечливих заходів для боротьби з тероризмом

Суперечливі заходи для боротьби з тероризмом запровадили в Туреччині у 2018 році. Тоді сплив термін дії надзвичайного стану, уведеного внаслідок невдалої спроби путчу в країні у липні 2016 року.

Зал засідань парламенту Туреччини (архівне фото)

Зал засідань парламенту Туреччини (архівне фото)

Парламент Туреччини продовжив ще на рік дію суперечливих заходів для боротьби з тероризмом в країні. Їх ухвалили у 2018 році після закінчення терміну дії режиму надзвичайного стану, який запровадили після невдалої спроби путчу у липні 2016 року. Про відповідне рішення парламенту державне інформаційне агентство Anadolu повідомило в неділю, 18 липня.

Завдяки цьому подовженню можна буде й надалі звільняти державних службовців у рамках "боротьби з терористичними організаціями". Також ці суперечливі закони регулюють тривалість тримання під вартою, зазначає інформагенція dpa.

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При цьому правляча "Партія справедливості і розвитку" президента Реджепа Таїпа Ердогана та ультраправа "Партія націоналістичного руху" домагалися продовження дії цих заходів на три роки. У свою чергу, опозиція звинуватила уряд у фактичному продовженні режиму надзвичайного стану.

Нагадаємо, режим надзвичйного стану (НС) діяв у Туреччині два роки після невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року. Під час дії НС Реджеп Таїп Ердоган мав широкі повноваження. Зокрема, він міг правити за допомогою президентських указів, оминаючи парламент. У 2018 році дія режиму НС закінчилася, однак уряд ініціював посилення "антитерористичного" законодавства, яке значною мірою залишало за силовими органами великі повноваження, якими ті буди наділені за НС.  

Анкара звинуватила рух проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США, в організації спроби перевороту. Під приводом боротьби з рухом Гюлена в Туреччині звільнили близько 150 тисяч держслужбовців, поліцейських, військових і вчених. Також десятки тисяч людей, яких підозрюють у причетності до путчу, опинилися за ґратами.

Крім того, спеціальними декретами були закриті десятки газет, журналів, радіостанцій, видавництв та телеканалів. Справи проти журналістів та арешти через закиди у "пропаганді підтримки тероризму" або ж "образі президента держави" траплялися в самій Туреччині та за її межами.

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    Автор: Ілля Коваль


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