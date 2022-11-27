У Туреччині затримали демонстрантів проти феміциду

Десятки людей затримали цього тижня під час демонстрацій у Туреччині, повідомляють правозахисники. Акції присвячені Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок.

На демонстраціях проти насильства стосовно жінок у Туреччині, за даними організаторів, відбулися численні затримання. Лише у Стамбулі в неділю, 27 листопада, поліцією затримано понад 40 осіб, повідомила турецька правозахисна група "Ми зупинимо феміцид" (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, KCDP).

Ще 200 людей, як пише німецька агенція dpa, були затримані під час мітингу, що відбувся на два дні раніше. Поліція не надала щодо цього жодної інформації. Місцева влада раніше заборонила проведення обох акцій - серед іншого, на тій підставі, що вони загрожують соціальному миру.

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Щорічно 25 листопада у світі відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок. За даними KCDP, цього року понад 300 жінок у Туреччині стали жертвами феміциду. Проти правозахисної групи наразі ведеться судовий розгляд за звинуваченням у діях, що суперечать закону та моралі. Їй загрожує заборона.